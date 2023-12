Itt a friss toplista, csúnyán leszerepelt Magyarország: ezekben az országokban a legjobb élni az EU-ban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Csak a tavalyi évben összesen több mint 22 ezer amerikai állampolgár költözött Európa valamelyik városába, jellemzően Olaszországba vagy pedig Spanyolországba. Az ok egyszerű: az USA-hoz képest az öreg kontinensen sokkal nyugodtabb az élet, sokkal könnyebben elérhető a munka-magánélet egyensúlya, emellett a megélhetési költségek is alacsonyabbak, pláne ha valaki távmunkában tud maradni és dollárban kapja a fizetését. Összeszedtük, milyen egyéb érvek szólnak még Európa mellett, hogy miért élhetnek boldogabban itt az emberek. A cikk végén pedig lehetőséged van neked is elmondani, boldog vagy-e, hiszen elindítottuk 2023 Nagy Boldogságtesztjét!

2022-ben több mint 75 ezer amerikai költözött Európába: Hollandiában például az elmúlt öt évben 15 500-ról 24 ezerre nőtt az ott élők száma állampolgárok száma, míg Spanyolországban az Európai Unió statisztikái szerint ugyanebben az időszakban 13 százalékkal, 20 ezerről közel 34 ezerre emelkedett a lélekszámuk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! De vajon miért ennyire népszerű a legöregebb kontinens a tengerentúliak szemében? Tapasztalataik szerint jobbak az ételek, itt tartalmasabb a kulturális élet és alacsonyabbak a megélhetési költségek – emellett szinte mindenki beszéli az anyanyelvüket. Persze számos egyéb oka van annak, hogy az állampolgárok elhagyják az Egyesült Államokat, és új életet teremtenek maguknak és családjuknak, már csak azért is, mert az Európai Unióba költözés sokak számára valós lehetőséggé vált a különböző áttelepülési lehetőségek miatt. Ráadásul a távmunka lehetősége is támogatja ezt a folyamatot, arról nem is beszélve, hogy itt sokkal megfizethetőbbek az ingatlanok. A globális infláció pedig csak ráerősített erre a folyamatra - írja a Global Citizen Solutions. A National Association of Realtors (Ingatlanügynökök Országos Szövetsége) megállapította, hogy egy amerikai ingatlan átlagára 379 100 dollár (kb. 132 millió forint), ami sok amerikai számára egyszerűen már elérhetetlen. Bár az európai nagyvárosokban is drága az élet, a kisebb városok és falvak ingatlanárai egyedülálló lehetőségeket kínálnak számukra. Ráadásul a dollár erős, így otthoni fizetéseikből, amennyiben távmunkában dolgoznak, a kontinensen egy kifejezetten jó életszínvonalat érhetnek el. Az egészségügyi rendszerük meglehetősen drága, ezzel szemben az Európai Unió országait tartják a világ legjobb egészségügyi ellátását nyújtó közösségnek, itt magas a várható élettartam és alacsony a csecsemőhalandóság, ráadásul ugye nagyrészt ingyenesen elérhető az állampolgároknak, a betelepülőknek nem feltétlenül, de rengeteg jó áras lehetőség várja őket. Mint tudjuk, a fegyveres erőszak állandó téma az amerikai hírekben, olyan tényező, amely elől sokan menekülnek, hiszen a világ tíz legbiztonságosabb országából hét Európában található. A szigorú lőfegyvertörvények, az alacsony bűnözési ráta, a befogadás és a sokszínűség olyan tulajdonságok, amelyekről az egész világ tud. Ezen felül Európa országai kiváló iskolákkal büszkélkedhetnek, és kivételes oktatási rendszerrel rendelkeznek. Ráadásul a legtöbb európai egyetemen alacsony a tandíj vagy teljesen tandíjmentes. Emellett jellemzően az európai országok rendelkeznek az egyik legalacsonyabb adókulccsal, és a munka-magánélet egyensúly is sokkal hangsúlyosabb itt, a szabadnapok száma sokkal több, és a szülési szabadság akár 2-3 év is lehet, az Egyesült Államokból nézve ez maga a Kánaán Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) 2018-ban költöztem Spanyolországba, azóta az életemet új helyek felfedezése, új emberek és a helyi kultúra megismerése és a rejtett gyöngyszemek felfedezése tölti ki - mondta Nadia Podrabinek, Spanyolországban élő vállalkozó a Travel+Leisure-nek. Barcelona 2018 óta az otthonom, számomra a legjobb hely Európában. Folyton vibrál, de tökéletes egyensúlyt teremt a nyüzsgés és a tengerparti pihenése között. A helyi konyha olyan finomságokkal örvendezteti meg az ízlelőbimbókat, mint a tapas, a paella vagy a világhírű katalán cava. A művészetek szerelmeseit elvarázsolják a város építészeti csodái, Antoni Gaudí szeszélyes terveitől a MACBA-ban bemutatott kortárs művészeti alkotásokig. És ne feledkezzünk meg a barátságos helyiekről - a katalánokról - sem, akik szívélyesen fogadtak be közösségükbe A lap ennek apropóján összegyűjtötte a 20 legjobb hely Európában, ahol érdemes élni. Budapest ugyan nem került fel a listára, mint vonzó úti cél, a KSH friss népszámlálási adataiból, melyet a Telex kért ki, tudjuk, hogy összesen 1538 amerikai állampolgár él a magyar fővárosban. Lisszabon Bécs Madrid Zürich Helsinki Koppenhága München Tallin Dublin Milánó Amszterdam Liverpool Marseille Edinburgh Prága Athén Vilnius Oslo Bern Valencia

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK