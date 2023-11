Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2023. november 27.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2023. november 27., hétfő.

Névnap

Virgil

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 380.7 Ft

CHF: 394.33 Ft

GBP: 438.5 Ft

USD: 347.59 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2023. november 26.

A Hatoslottó nyerőszámai a 47. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 7, 22, 33, 34, 41



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 41 db

4-es találat: 1675 db

3-as találat: 28381 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 13770 Ft

MOL: 2730 Ft

RICHTER: 8545 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2023.11.28: Jobbára borult időre számíthatunk sokfelé csapadékkal, egyes részeken kiadós mennyiség is hullhat. Döntőrészt eső várható, de kiemelten az Északi-középhegység, Észak-Alföld térségében havas eső, hó valószínű, helyenként megmaradó hóréteg is kialakulhat. Napközben a csapadék súlypontja fokozatosan kelet felé helyeződik, és késő délutántól, estétől a felhőzet is elkezd vékonyodni, szakadozni. A déli, majd az északnyugati szél több helyen megerősödik, az Észak-Dunántúlon viharos lökések is lehetnek. Hajnalra általában -1, +5 fok közé hűl le a levegő, de az északkeleti szélvédett, fagyzugos vidékeken ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk. Kora délután -1, +7 fok várható, északkeleten lesz hidegebb.

2023.11.29: A felhőzet tovább szakadozik, és hazánk nagy részén kevés felhő zavarja a napsütést. Az északkeleti, keleti megyékben azonban tartósabban felhős maradhat az idő, és főként ott havas eső záporok, hózáporok is kialakulhatnak. Elsősorban a nap első felében sok helyen megerősödik az északnyugati szél, majd mérséklődik és délire fordul a légmozgás. A hajnali -8, +1 fokról -2 és +5 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az északkeleti havas részeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A levegőminőség kedvezően alakul. (2023.11.27. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Elsősorban a melegfrontra érzékenyeket terheli meg az időjárás. Leginkább fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság léphet fel. Gyakoribbá válhatnak a a gyulladásos és fertőző betegségek, emellett keringési problémák is jelentkezhetnek. Hamarabb elfáradhat, kifáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképességben is egyfajta csökkenés tapasztalható. (2023.11.27)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!