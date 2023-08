Azért erre senki sem számított idén a Balatonnál: ez nagyon csúnya lesz így nyár végére

Hiába nyaralnak idén többen Magyarországon, mint tavaly, ez csak a külföldi turistáknak köszönhető. Ahogy nem ideális az sem, hogy a Balatonon még így is 5 százalék feletti visszaesés látható – adta hírül az Inforádió.

„A statisztikai adatok azt mutatják, a turisztikai folyamatokban kettősség tapasztalható” - mondta el a rádiónak Regős Gábor, a Makronóm Intézet vezető közgazdásza. Szerinte sokatmondó adat, hogy bár júniusban több volt a vendégek száma, ők kevesebb ideig nyaraltak idén. Fontos megjegyezni azt is, hogy míg a belföldi vendégéjszakák száma 10 százalékkal csökkent, a külföldieké 14 százalékkal nőtt. Ráadásul ehhez nagyon hasonló adatok körvonalazódnak júniusra és augusztusra is.

A belföldi turisták elmaradozásának a szakember szerint az infláció és az újraéledő nemzetközi turizmus az oka. Megjegyzendő, hogy bár a külföldiek Magyarországra is újra többen jönnek, az itt töltött idejük egyre rövidebb egy-egy utazás során.

Regős Gábor beszélt arról is, véleménye szerint gazdaságilag „nem jó” dolog az, hogy a a hazai turisták külföldön töltik a pihenőidőt. Regionális adatokat elemezve kitért arra is, hogy most Budapesten van a leginkább növekedés, az első 6 havi vendégéjszakaszám 13,3 százalékkal nőtt, ehhez képest a Balatonnál 5 százalék fölötti volt a visszaesés.