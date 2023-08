Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2023. augusztus 2.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2023. augusztus 2., szerda.

Névnap

Lehel

Deviza árfolyam

EUR: 388.64 Ft

CHF: 404.2 Ft

GBP: 451.73 Ft

USD: 353.4 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 13000 Ft

MOL: 2792 Ft

RICHTER: 8935 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2023.08.03: Általában gomolyfelhős, napos idő valószínű, de északon és nyugaton erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, és ott van nagyobb esélye zápornak, zivatarnak. Emellett az északnyugati tájakon néhol zárt is maradhat a felhőtakaró. A déli, délnyugati, majd a Dunántúlon az északnyugati szél sokfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21 fok között alakul. A csúcsérték 25 és 35 fok között valószínű, északnyugatról délkelet felé haladva lesz fokozatosan egyre melegebb.

2023.08.04: A legtöbb helyen az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett keleten több, másutt kevesebb napsütés is várható. Reggel nyugaton és északon elszórtan, napközben másutt is egyre többfelé várható zápor, zivatar. Helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak felhőszakadás és jégeső kíséretében. A szél fokozatosan mindenütt északnyugatira fordul, de főként csak zivatarok környezetében lehetnek erős, viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. A csúcsérték 24 és 37 fok között valószínű, északnyugatról délkelet felé haladva lesz fokozatosan egyre melegebb.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Az oxidatív légszennyező anyagok koncentrációja a délutáni, kora esti órákban az egészségügyi határérték közelébe emelkedhet. (2023.08.02. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Kedden délutántól hidegfront érkezik, így a hidegfrontra érzékenyeknél legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén, tartós álmosságérzés jelentkezhet. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is. (2023.08.01)

