Fontos vidéki vonalon indulhat újra a vasúti közlekedés: rengeteg ingázó örülhet

Hetekkel hamarabb helyreállhat a menetrend szerinti forgalom a Szolnok-Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonalon, ahol Kétpó település közelében július 9-én siklott ki egy tehervonat kilenc konténerszállító és tartálykocsija, tönkre téve a vágányokat - közölte a társaság az MTI-vel.

A közlemény szerint a V-Híd Zrt. 210 tonnás SMD-80-as vágányépítő gépét a Budapest-Belgrád vasútvonal építéséről irányítja át egy időre, hogy segítse a csaknem három hete tartó helyreállítási munkákat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei településnél. A gép Európában is kuriózumnak számít, mindössze három ilyen monstrum dolgozik a kontinensen - jegyezték meg.

Az SMD-80-as több száz méter megrongálódott vasúti pályát épít újra Kétpónál. A gép átvezénylésével a munka a tervezettnél jóval hamarabb befejeződhet, az ezzel járó plusz költségeket a vállalat magára vállalja - idézték a közleményben Sárváry István vezérigazgatót.

A forgalmas vasútvonalon csaknem három hete dolgoznak a szakemberek, hogy helyreállítsák a baleset miatt tönkrement síneket, biztosítóberendezéseket és a felsővezetéket. A baleset mindkét pályát megrongálta, így ezen a szakaszon napokig egyáltalán nem közlekedhettek a vonatok. A műszaki mentés után a bal vágányon megindulhatott a forgalom, de most is késésekre, járatkimaradásokra kell számítani. A szakemberek szerint a kisiklott kocsik olyan károkat okoztak, amelyek helyreállítása akár hetekig is eltarthatna - írták a közleményben.