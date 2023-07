Ezeket a strandbüféket, vendéglőket messzire kerüld el: veszélyesek lehetnek!

Megtelnek a strandok, fürdők, és megnő a büfék, partmenti éttermek forgalma. Érdemes azonban jól megnézni, hol költjük el a pénzünket, hiszen ahol zsúfoltság van, sok vendég és nagy meleg, ott sokkal nagyobb eséllyel találkozhatunk romlott étellel vagy itallal. Összeszedtük, mire érdemes fokozottan figyelni ilyenkor.

Általánosságban igaz, hogy az élelmiszerbiztonságot mindenhol kötelező megteremteni és fenntartani, függetlenül a vendéglátóhely formájától. A food truckoknak is eleget kell tenniük például az allergén információkról történő tájékoztatási kötelezettségnek és önellenőrzési rendszert is működtetniük kell.

A nyár és a rendezvényszezon indulásával a food truckok száma is emelkedik. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) összegyűjtötte, mire kell ügyelniük a büfékocsik üzemeltetőinek, hogy ne csak a vendégek, hanem az ellenőrök is elégedetten távozhassanak a pulttól.

EZ IS ÉRDEKELHET Indul a Food Truck-szezon: ezekre a szabályokra figyelj, ha nem akarsz súlyos bírságot Az élelmiszerbiztonság érdekében a food truckoknak is eleget kell tenniük a Nébih által előírt higiéniai szabályoknak.

De nem csak a food truckok előtt fog kígyózni a sor, de a strandbüfék előtt is a következő pár hétben. Érdemes azonban jól megnézni, hol költjük el a pénzünket, hiszen ahol zsúfoltság van, sok vendég és nagy meleg, ott sokkal nagyobb eséllyel találkozhatunk romlott étellel vagy itallal. Igaz, a hatóság szakemberei minden nyáron kiemelt figyelmet szentelnek a szezonálisan működő vendéglátóhelyek ellenőrzésére is, annak érdekében, hogy a fogyasztókat biztonságos élelmiszerekkel szolgálják ki a strandokon, büfékben.

Erre figyelj!

Ugyanakkor fogyasztóként is sokat tehetünk a saját biztonságunk érdekében – tudta meg a Pénzcentrum a Nébih illetékes szakembereitől. Amennyiben nyáron a strandokon az alábbi szempontokra odafigyelünk, azzal megelőzhetünk akár egy élelmiszer eredetű megbetegedést is.

A kis alapterületű büfékben, ahol nagyon nagy a választék, az eltúlzott kínálat gyakran a munkaterület zsúfoltságát, rendezetlenséget, nehezen takarítható helyeket eredményez. Fogyasztóként érdemes inkább olyan helyre betérni, ahol egy-egy ételféleségre specializálódtak.

Jól megfigyelhető a dolgozók munkaruhája. Az egységes, tiszta munkaruhában dolgozó személyzet fontos ismérve a jól működő helyeknek. Mindig érdemes egy pillantást vetni a dolgozók kezére és körmére. Vendéglátóhelyen nem szerencsés látvány a hosszú műkörmöt viselő dolgozó.

A kiszolgálópult szintén sok információt hordoz. Előnyös, ha az a vásárlói oldalról zárt, véd a cseppfertőzéstől, rovaroktól, portól, szennyeződéstől (pl. elhúzható vagy felnyitható üveg vagy plexilap).

Amennyiben az étkezésre kialakított hely (pavilon, sátor, asztal) maszatos, morzsás, nem fordítanak rá gondot, hogy folyamatosan leszedjék a használt poharakat, tányérokat sokat elárul a vendéglátóhelyen uralkodó hozzáállásról.

Fagylaltpultnál nagyon fontos, hogy azt ne érje közvetlen napfény. Fagylaltárusító helyen a tölcsérek és a fagylalt tárolása, a fagylaltok adagolása, kiadása jelenthet veszélyt. Olyan helyen érdemes fagylaltot vásárolni, ahol por-, és cseppfertőzés veszélyétől védett adagolóból, fogószalvétával veszi ki az eladó a tölcsért, ahol a pultban a fagylaltok nincsenek műanyag dekorációval, ehetetlen növényi részekkel dekorálva. A fagylalt láthatóan nem olvadt, nem folyik, nincs feltornyozva, mert így a hűtőtartományból „kiesik”. Folyóvizes kanálöblítőt, vagy minden tégelybe kihelyezett spatulát használnak a fagylalt adagolására.

Lángossütő helyen a feltétek (hűtés nélkül tárolt tejföl és sajt), palacsintasütő helyeken a töltelékek (hűtés nélkül tárolt túró töltelék) nem megfelelő tárolása jelenthet veszélyt.

Helyben készített élelmiszerek, ételek (hot-dog, hamburger, pizza, sült hurka-, kolbász) esetén van-e, és ha igen, milyen mennyiségű előre sütött termék van az árusítóhelyen. Nagy mennyiségű előre megsütött termék esetén előfordulhat, hogy az már túltárolt. Érdemes elkerülni azokat a helyeket, ahol az előre elkészített termékeket melegen tartás nélkül tárolják. Az ilyen ételek az ételfertőzések-, mérgezések előidézői lehetnek. Továbbá fontos, hogy a vendéglátóhely gondoskodjon a megfelelő fogyasztói tájékoztatásról (pl. allergének, ár).

Amennyiben romlott, vagy nem megfelelően átsült ételt szolgáltak fel, azt semmi esetre sem szabad elfogyasztani. A problémát fontos jelezni a kiszolgáló személyzetnek. Magukra adó vendéglátóhelyek fel fogják ajánlani a probléma orvoslási lehetőségeit, akár új étel, vagy a vételár megtérítése formájában. Amennyiben ilyen esetben a felmerült probléma tagadása áll fenn, az mindenképp gyanút keltő. Ebben az esetben el lehet kérni a vásárlók könyvét, amennyiben elérhető online véleményezési felület, ide is lehet írni, vagy be lehet jelenteni az észlelt problémát a Nébih ZöldSzámon akár telefonon vagy e-mailben is.