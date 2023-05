Rossz hír érkezett a nyaralni készülőknek: repülőjáratok ezreit törölhetik a nyáron, érintett lehet a Wizz Air is

Annyira gyakran szorulnak karbantartásra az amerikai Pratt & Whitney által gyártott új generációs hajtóművek, hogy a nyáron legalább 3000 repülőgépjáratot kell miattuk törölni – írja a hvg.hu.

A járvány utáni megnövekedett kereslet mellett a korábbiaknál kevesebbet fogyasztó, de gyakrabban karbantartásra szoruló új generációs hajtóművek okoznak gondokat a légiközlekedés-iparnak. A hajtóműveket bizonyos számú (legalább 850) üzemóra után át kell vizsgálni még akkor is, ha állapotuk tökéletes.

A Pratt&Whitney által gyártott hajtóműveket 1228 darab Airbus A319neo, A320neo és A321neo típusba, 226 darab A220-asba és 70 darab Embraer E2 típusba építették be, és nemcsak a gyakori karbantartás igény, hanem a karbantartás időigénye is problémát okoz a tartalék alkatrészek ellátási zavarai miatt. A Go First indiai fapados légitársaság május elején éppen a hajtóműproblémák miatt jelentett csődöt, és a lap szerint a hajtóműválság a Wizz Airt is sújtja.