Hihetetlen, de igaz: elképesztő mennyiségű hó hullott Magyarországon

Átfogó tanulmány készült a magyarországi havazásokról. Mint kiderült, az évek során egyre csökkent a hóeséses napok száma, és a lehullott hó mennyisége is. Viszont nem az elmúlt években havazott a legkevesebbet az országban.

A hóeséses napok száma és a hó mennyisége is folyamatosan csökkenő trendet mutat Magyarországon, emellett a leesett hó is egyre kevesebb ideig marad meg az utcákon és a földeken - írja az Infostart. Ugyanakkor a hószezon nem tolódik a tavaszi időszak felé, ovábbra is a téli hónapokban, főként januárban és februárban hullik a legtöbb, a csökkenés azonban novemberben és decemberben sokkal nagyobb volumenű, mint márciusban és áprilisban.

A HCL Technologies Starschema Kft. adattudósai az 1901 és 2022 közötti OMSZ-es csapadékinformációkat felhasználva készítették el tanulmányuhat a hazai havazásról. Kiderült, az elmúlt két évtizedben a vizsgált városokban összesen 40 és 450 mm között alakult az évente leesett hó mennyisége, míg korábban gyakran előfordultak a 600–800 mm-es havazások is. A legkevesebb hó 1989-ben esett, 44,2 mm, de 2022-ben is csak egyszámjegyű volt a mennyiség, 91 mm.

Az elmúlt 120 év csapadékadataiban az utolsó nagy kiugrást az emlékezetes 1987 januári havazás produkálta. Ekkor öt nagyváros összesített értékei alapján január 9. és 15. között több hullámban majdnem 230 mm hó esett, amely a hideg következtében tartósan meg is maradt.