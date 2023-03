Érik az újabb KRESZ-módosítás! Ez rengeteg fiatalt érinthet: hogy fognak így közlekedni?

Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (ETSC) egységes szabályokat javasol az elektromos rollerekre, egyebek közt gyárilag beépített 20 kilométer/órás sebességkorlátozást és nagyobb, legalább 30,5 centiméter átmerőjű kerekeket, a rollerek használóinak pedig bukósisak kötelező viselését írná elő – írta a hvg.hu a brüsszeli testület friss jelentése alapján. Azt is javasolták, hogy az elektromos rollereket csak 16. évét betöltött személy vehesse igénybe, valamint megtiltanák, hogy a járművet gyalogúton, illetve ittasan vezessék.

Az elmúlt öt évben az elektromos rollerek gyorsan terjedtek, így az ezzel összefüggő halálesetek és súlyos sérülések száma is emelkedett - írja a lap. Erre reagált most ez a jelentés, mely sürgeti a szigorítást. Az is gondot jelent, hogy az EU-ban az elektromos roller használatának szabályozása tagállamonként eltérő, az egységesített intézkedések biztonságosabbá tennék a közlekedést.

Az elektromos rollerek ma már mindennaposak az európai városokban, de a kórházakban is egyre több a járművel súlyos balesetet szenvedettek száma, ezért ésszerű, egységesített intézkedéseket kell bevezetni a közlekedők biztonsága érdekében

– mondta Antonio Avenoso, az ETSC elnöke. Csak Németországban mintegy 2100 balesetet regisztráltak elektromos rollerrel összefüggésben 2020-ban, mely egy év alatt 5500-ra emelkedett, tavaly pedig már mintegy 7600 ember sérült meg, illetve októberben 11-en veszették életüket.