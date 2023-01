5 lenyűgöző hely nem messze Magyarországtól: ezeket csak a kiváltságosok ismerik

Az utazás tervezésekor érdemes olykor elszakadni a konvencióktól, a megszokott, tömegek által látogatott helyektől, és olyan vidékeket felkeresni, melyen egyediek, különlegesek, de nem feltétlenül divatosak. Összeszedtünk öt olyan izgalmas úti célt, ahová garantáltan nem járnak az ismerőseid, te lehetsz az első, aki felteszi az Instagramra, de ami még ennél is fontosabb, biztosan jól fogod érezni magad és felejthetetlen élményekben lesz részed.

Utazni mindig izgalmas élmény, de semmi sem hasonlítható ahhoz az élményhez, amikor valami újat, előtte sosem látottat fedezünk fel. Sajnos a teljesen ismeretlen terület egyre ritkább a világban, bárhova is mész, korábban biztos járt már ott egy ismerősöd, aki posztolt róla a közösségi médiában. Ám mi most összeszedtünk öt olyan izgalmas úti célt, ahová garantáltan nem járnak az ismerőseid, te lehetsz az első, aki felteszi az Instagramra, de ami még ennél is fontosabb, biztosan jól fogod érezni magad és felejthetetlen élményekben lesz részed.

Lastovo, Horvátország

Horvátország homokos strandjait kereső szigetjárók számára a sziklás partvidékű Lastovo biztosan nem vonzó. Távoli fekvése (négy óra komppal Splitből) miatt kiesik az utazók látószögéből, a napozni vágyó nyaralók előbb szállnak le Hvaron vagy Korčulán, mintsem hogy a tengeren töltsenek még további plusz órákat. Ez az álmos kis sziget, amely mindössze 18 négyzetkilométeren terül el, nagyjából 1000 ember lakja, és meglehetősen különleges hely. 200 kilométernyi fenyőfákkal borított csodálatos túraútvonalat kínál erdőkön és szőlőültetvényeken keresztül. A gyönyörű, sziklás partvonal csábító öblöket és megdöbbentően kék vizet kínál úszásra, búvárkodásra és kajakozásra. A szigeten egyetlen szálloda található, a csendes, de meglehetősen elavult Hotel Solitudo. A világítótorony közel van a családbarát strandhoz, a Mali Žalhoz is, amelynek sekély vize tökéletes a fiatalok számára.

Portugália: nyugati Algarve

A legtöbb látogató, aki a portugál Algarve felé veszi az irányt, a napsütésbiztos, könnyen megközelíthető déli strandokon köt ki, melyek vitathatatlanul Portugália legjobb helyei közé tartoznak. Kevesen ismerik Algarve nyugati partvidékének vad szépségeit. Itt az érdes bozótosból álló, hullámzó dombok, amelyeket szerény, fehérre meszelt falvak tarkítanak, aranyló homokos partokhoz vezetnek. Elszigetelt fekvésük és a kényelmi szolgáltatások hiánya csak tovább növeli vonzerejüket. A népszerűbb strandok közé tartozik a Praia da Armado gyönyörű homokos partszakasza, ahol még a nyári csúcsszezonban is mindenki számára van hely.

Üzbegisztán

Egy egykori szovjet tagköztársaságban, az Ázsia szívében fekvő Üzbegisztánban talán a legszebbek az egykori Selyemút városai, ahol mecsetek és erődfalak között lenyűgöző építészeti emlékeket találhatunk. Szamarkand és az UNESCO világörökségi helyszínek, Bukhara és Khiva a csodálatos mecsetek, madrassahok, mauzóleumok és műemlékek lelőhelyei, ahol mindenütt káprázatos csempemunkák láthatók. A főváros, Taskent eközben egy modern város, amelynek építészetében a modern és a szovjet múlt keveredik.

Melissani barlang

Görögország leghíresebb barlangtava, a Melissani két évezredig csak a mítoszokban volt jelen. Korabeli történészek és a geológusok egyetértettek abban, hogy a közelben mitikus barlang bújhat meg, hiszen nem csupán a környék szájhagyománya emlegette gyakran egy legendás környékbeli barlang meglétét, hanem régóta gyanították egy Kefalónia hegyei alatt húzódó, összetett barlangrendszer létezését. Felfedezésére mégis csak a 20. században, 1951-ben került sor, valószínűsíthetően egy földmozgásnak köszönhetően: egyszerűen beszakadt a boltozat teteje, hogy utána a helyi lakosok rábukkanhassanak, és Melissani megkezdhesse világhódító útjukat.

Petra, Jordánia

A jordániai Petra romváros az UNESCO kulturális világörökségének a része (1985 óta). Az ókorban a nabateusok királyságának itt volt a fővárosa. Itt forgatták az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovagot. Al khazneh-et kell keresni hozzá Petra meglátogatásához minimum 4 óra kell, de akár egész napot is el lehet ott időzni. A Petra-i belépő fejenként 50JD, 15 év alatt pedig ingyenes. Két vagy több napot csak azoknak érdemes ott tölteni, akik természetkedvelőként a környéket is be akarják járni, pl. szamárháton - írja az Utazómagazin.