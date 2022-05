Az Adriát sem kímélte a drágulás: brutális árakra készülhetünk a nyáron

Drágulásra kell készülniük azoknak, akik az Adriánál terveznek nyaralni, de nem még nem foglalták le az utazásukat. Ugyan a szállásadók egyelőre nem terveznek árat emelni, viszont az élelmiszerek és az italok már most jóval többe kerülnek, mint tavaly – írja a vajdasági Szabad Magyar Szó.

Akik már korábban lefogalalták a szállásukat Montenegróban, azoknak nem kell a drágulás miatt aggódnuik, akik viszont még nem, azok például Budvában 10-30%-os drágulásra számíthatnak az ünnepek után. Ezzel szemben az apartmanoknál egyelőre nem lesz drágulás: a magánszállásokat kiadók többsége nem tervez árat emelni. Az apartmanok árai most négy főre 40 (15 ezer forint) és 130 euró (50 ezer forint) között vannak, a szállás helyétől függően. A mostani árak mellett egy hét Budvában egy háromcsillagos szállodában 400 euróba (150 ezer forint) kerül, de olyan hotel is van, ahol hét éjszakáért 3 ezer eurót (1,13 millió forintot) kérnek el. Egy gombóc fagyi és egy kávé is egy euróba (382 forint) kerül a tengerparton, egy üdítő pedig 2 euró (764 forint), a sör 2,2 euró (840 forint) most.