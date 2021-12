Kiadták a figyelmeztetést: ónos eső, erős szél csap le ezekre a megyékre

Eső, havas eső várható, de néhány helyen átmenetileg ónos eső, az északkeleti, keleti határvidéken pedig havazás is előfordulhat.

Szombat este erősen felhős vagy borult lesz az ég, szakadozottabb inkább csak a nyugati, délnyugati megyékben, illetve hajnaltól helyenként az északi tájakon lehet a felhőzet. Gyenge vegyes halmazállapotú csapadék estétől az északkeleti, majd a keleti megyékben fordulhat elő – derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Eső, havas eső várható, de néhány helyen átmenetileg ónos eső, az északkeleti, keleti határvidéken pedig havazás is előfordulhat.

Az északnyugati, északi szél átmeneti szünet után éjfél környékétől ismét egyre nagyobb területen megerősödik, egyes hegyeinkben viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és plusz 5 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes részeken több fokkal hidegebb is lehet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető jelzése szerint vasárnap hajnaltól folyamatosan erősödik, délig pedig viharossá is fokozódik az Észak-Dunántúlon, illetve a Dunakanyarban és a budai hegyekben az északnyugati szél. A legerősebb lökések általában óránkénti 70–80 kilométeres sebességet is elérhetik, de időnként az óránkénti 80 kilométert is meghaladhatják, főleg a hegyekben. Emiatt első fokú figyelmeztetés van érvényben széllökések miatt több megyében is.

Szombat estétől északkeleten havas eső, havazás várható, de csak kevés helyen valószínű havazás, ott azonban 3 centiméteres hóréteg is kialakulhat. Borsod megyében átmeneti, gyenge ónos eső is előfordulhat, késő estétől az északkeleti megyékben ismét havaseső, havazás kezdődhet. Ónos eső miatt vasárnapra egyes fokú figyelmeztető jelzés van érvényben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.