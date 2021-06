Ezeket a strandbüféket, vendéglőket jó messzire kerüld el: veszélyesek lehetnek!

Őrületes szezonra készülnek a belföldi szállásadók, vendéglátók, várhatóan zsúfolásig megtelnek a strandok, a büfék és az éttermek. Nem árt azonban a nagy melegben óvatosnak lenni, hiszen ilyenkor nyáron sokkal könnyebben belefudhatunk egy-egy romlott ételbe italba. Nagyon meg kell válogatnunk hát, hova ülünk be.

A szektor összes szereplője gőzerővel készül az utóbbi évek várhatóan legerősebb belföldi szezonjára: gyérítik a szúnyogokat a tavak környékén, sűrítik a vonatjáratokat, toborozzák a szállodai alkalmazottakat, ahogy a vendéglátóhelyek személyzetét is. Vendég is lesz: május eleje óta több mint 40 százalékkal emelkedett a nyári hónapokra beérkezett előfoglalások száma. Ha a növekedés ilyen dinamikus marad, a főszezonban nehéz lesz már szállást találni a népszerű hazai nyaralóhelyeken - hívta fel a figyelmet a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). És a költekezésre sem lehet majd panasz, hiszen december 31-ig átjárhatóak maradnak a Szép-kártyák alszámlái, és marad az adókedvezmény is.

Érdemes azonban jól megnézni, hol költjük el a pénzünket, hiszen ahol zsúfoltság van, sok vendég és nagy meleg, ott sokkal nagyobb eséllyel találkozhatunk romlott étellel vagy itallal. A rutintalan vendéglátósok jóval hajlamosabbak a hibákra, amit az élelmiszerbiztonsági ellenőrzések is alátámasztanak. Mutatjuk, hogyan ismerheted fel a veszélyes helyeket, hiszen az élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő vendéglátóhelyeknek lehetnek a fogyasztók által is észrevehető jelei:

Ilyen lehet a túl alacsony forgalom, ami felveti a lassan forgó árukészlet kockázatát.

Laikusok számára is szembetűnő lehet a takarítatlanság, az asztalok vagy az evőeszközök nem megfelelő tisztasága.

A nem megfelelő tárolási körülmények, például a napra kitett élelmiszerek, szintén kockázatot jeleznek.

Ezek mellett felkeltheti a figyelmet a kiszolgáló személyzet kifogásolható higiéniája, például szennyezett kéz, köröm vagy ruházat,

továbbá az eszközhasználat hiánya az ételkészítés vagy a tálalás során.

Ugyancsak érdemes elkerülni azokat a helyeket, ahol rovarok jelenléte tapasztalható

- tájékoztatta a Pénzcentrumot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

Ne hagyd szó nélkül! Mit csinálj, ha romlott ételt ettél?

Amennyiben felmerül, hogy a megvásárolt étel/élelmiszer romlott, esetleg nem kellően hőkezelt, azt semmi esetre nem szabad elfogyasztani! Javasolt a helyszínen vagy kiszállítás/elvitel esetén telefonon/e-mailben jelezni a vendéglátóhely felé a problémát. Amennyiben mégis enterális megbetegedés (pl. hányás, hasmenés tünetek) történt, feltétlenül orvoshoz kell fordulni.

Mindemellett a Nébih ingyenesen hívható ZöldSzámán (06-80-263-244) bárki bejelentheti, ha vásárláskor olyan szabálytalanságot tapasztal, amely veszélyeztetheti az élelmiszerláncot. A ZöldSzám a nap 24 órájában hívható. A bejelentést megteheti a Nébih Navigátor applikáción keresztül is.

A hatóság lecsap: 2020 számokban

2020-ban az élelmiszerláncon belül a vendéglátás területén több mint 13 ezer ellenőrzést végeztek az élelmiszerlánc-felügyeleti szervek munkatársai (a Nébih és a kormányhivatalok). Az ellenőrzéseken feltárt különféle problémák száma összesen 1225 volt. A kiszabott bírságok az alábbiak szerint alakultak: élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabására 522 esetben került sor összesen több mint 220 millió Ft összegben, élelmiszer-ellenőrzési bírság kiszabására pedig 120 esetben, összesen több mint 15 millió Ft összegben. Az ellenőrzések során feltárt legjellemzőbb hiányosságok

a nyomonkövetés hiánya,

a takarítatlanság,

a nem megfelelő tárolási feltételek,

a nem megfelelő HACCP rendszerek, valamint

a nem megfelelő személyi higiénia voltak.

A szektorban soha nem látott mértékben érzékeltékk a tavalyi évben a szakképzett munkaerő hiányát. A 2020-as nyári szezonális (július 1. – augusztus 20.) élelmiszerlánc-ellenőrzések középpontjában a mozgóboltok, büfékocsik és mozgó vendéglátók tevékenysége, a fagylalt előállítás és forgalmazás, valamint az ifjúsági és gyermektáborok étkeztetése állt.