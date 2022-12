Több technológia, szélesebb választék, nagyobb biztonság (x)

December folyamán vezeti be az Aruba az OpenStack hypervisor vezérelt szolgáltatásait, melynek köszönhetően a jól megszokott Cloud PRO és Cloud VPS felhő szolgáltatást OpenStack opcióval is használhatják a cég ügyfelei.

Szélesebb választék

Az Aruba új felhőalapú számítástechnikai kínálatában az OpenStack mellett továbbra is elérhető a VMware és a Hyper-V testreszabható erőforrásokkal rendelkező konfigurációk széles választéka, illetve mindhárom rendszer különböző SLA-szintekkel használható.

Az OpenStack egy nyílt forráskódú operációs rendszer felhőhöz. Olyan infrastruktúra szolgáltatás, mely a hálózati erőforrások, a tárhely és számítási kapacitás felhasználását vezérli egy adatközpontban. Közös hitelesítési mechanizmusokkal rendelkező alkalmazásprogramozási felületeken keresztül kezelve és biztosítva. Ezen felül az OpenStack egy kezelőfelületet is ad, melyen keresztül a felhasználók virtuális gépeket hozhatnak létre. A rendszergazdáknak pedig lehetőséget biztosít a rendszer erőforrásainak ellenőrzésére.

Az OpenStack lehetővé teszi a szolgáltatók között migrációt anélkül, hogy le kellene küzdeni a hypervisorok közötti váltás miatti korlátozásokat.

Cloud Computing és azon túl

A Cloud Computing az összes olyan technológiát tartalmazza, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy használja az erőforrásokat, amelyek egymástól függetlenül, igény szerint, önkiszolgáló módon konfigurálhatók, kiválaszthatók.

Szervertípusonként akár óradíj alapú, havi vagy éves költséggel is igénybevehető szolgáltatásokat nyújt az Aruba. A konfigurációk maximális választéka garantálja a versenyképes, átlátható és kiszámítható költségeket. A felhasznált erőforrás mennyiségért kell fizetni, a mennyiség bármikor megváltoztatható az egyéni igények szerint, speciális technikai tudás nélkül. Ez az alapvető koncepció áll a Cloud Computing mögött.

Több technológia

A technikai feltételek jó alapot adnak a 99,95%-os garantált rendelkezésre állással rendelkező vállalati szintű redundáns infrastruktúrához. A szolgáltatások a legújabb technológiával Dell és NetApp szervereken, NVMe SSD lemezek és Intel/AMD processzorok valósul meg. A virtuális infrastruktúra kialakításához, fejlesztői környezet létrehozásához, alkalmazások biztonságos fejlesztéséhez tökéletes megoldást nyújt az Aruba.

Nagyobb biztonság

Az Aruba minden felhőszolgáltatása megfelel a CISPE adatvédelmi magatartási kódexében foglaltaknak, így tanúsított biztonságot és átláthatóságot ad a felhasználóknak, emellett ISO 27001 tanúsítvánnyal is rendelkezik.

A CISPE (Cloud Infrastructure Services in Europe) a produktív, tisztességes és globálisan versenyképes Európát megvalósítani szándékozó felhőalapú infrastruktúra-szolgáltatók szervezete, amely az egységes, élénk összeurópai informatikai piac előmozdítására alakult, célja az EU összes polgárának digitális jólétét szolgáló fejlesztések összehangolása, ami egyben az éghajlatváltozás elleni határozott fellépés is lesz. A CISPE-nek tagja anyacégünk, az ARUBA is.

Címlapkép: Freepik

