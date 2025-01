Újabb sztárfellépőket jelentett be a Sziget: elképesztő névsor lesz a 2025-ös fesztiválon

Újabb szupersztárokat jelentettek be a szervezők, Post Malone és Caribou is emelik majd a 2025-ös fesztivál fényét.

Post Malone, A$AP Rocky és Shawn Mendes is fellépnek a 2025-ös Sziget Fesztiválon, ezt a szervezők jelentették be. A nagy sztárok mellett kisebbeket is bejelentettek, érkezik például Caribou, de történelmet is ír a fesztivál azzal, hogy az első k-pop fellépő is meglesz a KISS OF LIFE személyében. A magyar fellépők közül Co Lee és az Elefánt az új nevek a programban.

A Pénzcentrum is beszámolt arról, hogy korábban már bejelentették például a Papa Roachot, Charli XCX-et és Chappel Roan-t is. De jön még a Tale of Us-duó egyik tagja, a techno-DJ Anyma, érkezik a trance-szupersztár Armin van Buuren és fellép a portugál pop-nagyasszony Nelly Furtado is.