Legendás műsor tér vissza a képernyőre: nagy bejelentést tett az RTL

Számos ma is ismert énekes lépett fel a műsorban, ami most újra várja a tehetségek jelentkezését.

2025-ben visszatér a Csillag Születik című tehetségkutató műsor az RTL-re - ezt a csatorna jelentette be. A bejelentés szerint nem kizárólag az énekes produkciókat várják, hanem felléphet mindenki, aki tehetségesnek érzi magát, így jöhet a cirkuszművészet, táncos produkció, de még akár a mesterséges intelligenciát, a echnikai vívmányokat is ügyesen használókat is várják. A műsorba már lehet is jelentkezni - tették hozz áa közleményben.

A műsor számos ma is ismert sztárnak indította el a karrierjét: színpadra lépett Brasch Bence, Kovácsovics Fruzsina, Varga Viktor és Vásáry André is. De mást is adott a magyar közéletnek: 2012-ben a zsűrit erősítette Puzsér Róbert kritikus, aki többek között a "szellemi kútmérgezés" és a "pusztító alpáriság" kifejezésekkel gazdagította a közbeszédet.