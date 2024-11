Megvan a pontos időpont: ekkor nyit a Városligeti Műjégpálya

Pénteken 17 órakor kezdődik a korcsolyaszezon a Városligeti Műjégpályán, amely az idén is változatos programokkal várja a közönséget.

A tavalyi évadban 260 ezren keresték fel a létesítményt - ez körülbelül hat százalékos növekedés a 2023/2024-es idényhez képest -, továbbá egyedi látogatórekord is született: egy decemberi napon 8654 korcsolyázó szelte a jeget.

A létesítmény üzemeltetője, a Budapesti Sportszolgáltató Központ arról is tájékoztatta az MTI-t, hogy célja tovább fejleszteni az elérhető, magas szintű szolgáltatásokat. Az extrém igényeket is teljesítő korcsolyakölcsönző és a pálya melletti ajándékbolt mellett az idén új foodtruckokkal, étel- és italválasztékkal növelik a látogatók komfortérzetét.

Az online jegyértékesítés hétfőn 15 órakor kezdődik a létesítmény weboldalán, ahol a nyitvatartásról és a későbbi programokról is értesülhet a közönség. Belépők a helyszínen is vásárolhatók. A pénteki nyitónapon katonazenekar, jégtáncbemutató és nyereményjáték is várja a résztvevőket.