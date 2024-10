Ikonikus vidéki szórakozóhely húzza le végleg a rolót: bevásárlóközpont lesz a helyén

Búcsúzik a debreceni Roncsbár, Kelet-Magyarország egyik legnépszerűbb helye, amely 12 éven át szórakoztatta a látogatókat. Az októberi hónap különleges programokkal készül az utolsó napokra, hogy méltóképpen köszönthessék el vendégeiket a Fórum 2. bevásárlóközpont érkezése előtt. Az események között szerepel többek között klubkoncert és társasjáték est is, így a közönség közösen ünnepelheti meg a felejthetetlen pillanatokat.

A Roncsbár, Kelet-Magyarország egyik legnagyobb és legnépszerűbb szórakozóhelye, búcsúzik látogatóitól, mivel helyszínéül szolgál majd a tervezett Fórum 2. bevásárlóközpontnak. Az utolsó hónapjukat különleges eseményekkel ünneplik, amelyek a 12 év alatt felhalmozott közös emlékek előtt tisztelegnek - olvasható egy friss Facebbok bejegyésükben.

A búcsúzó hónap programja a következő eseményeket kínálja:

2024. október 10. – Kertzáró és búcsúztató társasjáték est

2024. október 11. – Wyrfarkas - Buggz Bunny - Inferis

2024. október 12. – Ismerős Arcok őszi klubkoncert

2024. október 19. – Alvin és a Mókusok

2024. október 20. – Kowalsky meg a Vega

2024. október 22. – Mirror Glimpse: Hangos Turné

2024. október 23. – Paddy and the Rats: Lord of the Drinks lemezbemutató

2024. október 24. – Meglepetés esemény

A Roncsbár közönsége számára fontos, hogy az utolsó hónapban együtt búcsúzzanak a helytől, amely számos felejthetetlen élményt nyújtott az elmúlt évek során. A tervek szerint, ha a közönség is úgy akarja, a Roncsbár egy új, még nívósabb formában térhet vissza a jövőben.