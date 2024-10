Az ősszel együtt megérkezett a SkyShowtime új előfizetése is: ezt tudja és ennyibe kerül

A SkyShowtime bejelentette az új Prémium előfizetési csomagjának bevezetését, amelyet a már meglévő Standard előfizetés reklámokkal és Standard (korábbi nevén Standard Plusz) csomagok mellett kínál.

A SkyShowtime Prémium csomagja október 29-én a SkyShowtime összes, több mint 20 piacán egyidejűleg lesz elérhető, többek között Albániában, Andorrában, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, Csehországban, Dániában, Észak-Macedóniában, Finnországban, Hollandiában, Horvátországban, Koszovóban, Lengyelországban, Magyarországon, Montenegróban, Norvégiában, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban és Svédországban, Szerbiában, Szlovákiában és Szlovéniában.

A Prémium csomag reklámmentes, és megfizethető áron nyújt hozzáférést a SkyShowtime összes hollywoodi sikerfilmjéhez, az új és exkluzív sorozatokhoz, valamint a helyi gyártású produkciókhoz. A Prémium csomagban egy továbbfejlesztett szolgáltatás is található, ami magasabb szintre emeli a filmezés élményét az előfizetők számára.

A Prémium csomag ára 3 999 Ft, a Standard csomagé 2 799 Ft, a Standard előfizetés reklámokkal csomag ára pedig 1 999 Ft.

A filmek és sorozatok akár egyszerre öt eszközön is nézhetők és 100 filmet és sorozatot is letölthetnek az offline megtekintéshez. A csomag része továbba, hogy az előfizetők elmerülhetnek a 4K UHD-ben elérhető SkyShowtime-műsorok választékában.

Újonnan elérhető kínálatba tartozik például: A Quiet Place: Day One (Hang nélkül: Első nap), Landman (Az olajügynök), Lioness (2. évad), Mamen Mayo, Schmeichel, Śleboda, The Agency, The Darkness, The Day of the Jackal (A Sakál napja), The Fall Guy (A kaszkadőr) és a Yellowstone (5. évad B rész).