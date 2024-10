Visszatér a legendás magyar mese sorozat: újabb részekkel folytatódik a Magyar népmesék

Tizenhárom új epizód készül a Magyar népmesék című kultikus sorozathoz, ezek munkái előreláthatólag 2025-ben érnek majd véget – közölte a Kecskemétfilm Kft. kedden.

Jövőre láthatják a nézők a Magyar népmesék című kultikus sorozat új epizódjait, amelyhez összesen tizenhárom rész készül. A Kecskemétfilm Kft. közleménye szerint az új részek munkálatai várhatóan 2025-ben fejeződnek be. Az epizódok kiválasztását Jankovics Marcell és Mikulás Ferenc kezdték meg, de a rendező halála után Csákovics Lajos vette át a munkát. A forgatókönyveken több rendező és író is dolgozik, köztük Bogyó Péter, Király Krisztián és Maticska Zsolt.

A sorozat készítői visszatérnek az első évadok egyszerűbb látványvilágához, de a Magyar népmesék klasszikus hangulata megmarad. Csákovics Lajos elmondta, hogy a forgatókönyvek már elkészültek, és a hangfelvételekhez számos színművész adta a hangját. A Magyar népmesék sorozatot 2020-ban hungarikummá nyilvánították, és eddig száz epizódot készítettek belőle, amelyek 1976 és 2011 között kerültek képernyőre.

A Kecskemétfilm más projekteken is dolgozik: a Cigánymesék sorozat utolsó epizódjait fejezik be, valamint folytatják A Négyszögletű Kerek Erdő című sorozatot. A stúdió munkáját a Nemzeti Filmintézet és a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. Eközben a sorozat népszerűségét tovább erősítik különféle eseményekkel, vetítésekkel és kiállításokkal Magyarországon és határon túl is.