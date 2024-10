Évente csak egyszer van ilyen rendezvény Budapesten: rengetegen várták már, garantált a tolongás

Az állatok világnapjához kapcsolódó Állatszeretet Ünnepen tematikus állomáshelyek, élménypedagógiai programok és kézműves foglalkozások várják az érdeklődőket péntektől vasárnapig a Fővárosi Állat- és Növénykertben - közölték a szervezők szerdán.

Az állatkert több pontján is lesznek tematikus állomáshelyek, amelyek egy részénél a városligeti intézmény szakmai partnereivel találkozhatnak a látogatók, de megismerkedhetnek az állatkertben végzett vadállat- és madármentő munkával is. A programok között kézműves foglalkozás is szerepel az állatkerti Zöldműhely Munkatársaival, emellett élménypedagógiai programokkal is készülnek a szervezők - olvasható a közleményben.

Az eseményen jelen lesznek a WWF Magyarország, a Jane Goodall Intézet és a Magyar Rovartani Társaság képviselői. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) sátránál az év madarát és hüllőjét, a Herman Ottó Intézet standjánál az év emlősét ismerheti meg a közönség. A Pangea Kulturális Egyesület interaktív természetvédelmi állomással készül. A helyszínen lesz fenntarthatóság-játszóház is a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület jóvoltából.

Emellett méhészeti és természetfotós stand is várja az érdeklődőket. A TapiZoo program keretében pedig egyebek mellett strucctojást, levedlett kígyóbőrt, oroszlánfogat is kézbe vehetnek a látogatók. Vasárnap, az Állatkerti Nevelőszülők Találkozóján az állatok gondozói mesélnek majd az örökbefogadott állatok mindennapjairól. A találkozó díszvendége Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó, az egyik állatkerti ló örökbefogadója lesz. A közlemény szerint a városligeti intézmény főbejáratánál állat- és természetvédő szervezetek mutatkoznak be a rendezvény mindhárom napján. Csütörtökön a BRFK Bűnmegelőzési Osztálya is az állatkert vendége lesz Öt állati szabadság című, állatvédelemmel és felelős állattartással kapcsolatos programjával.

Címlapkép forrása: MTI/Kocsis Zoltán