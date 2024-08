Döbbenet, mivel töltik az idejüket a mai fiatalok: ez van rájuk legnagyobb hatással

A 18-29 évesek harmada legalább háromhavonta vásárol könyvet – derül ki egy friss kutatásból. Egy korábbi nemzetközi felmérésből arra is fény derült, hogy a Z generációsok több mint fele legalább hetente olvas.

Meglepően sokat olvasnak a Z generáció képviselői: a Wattpad tavalyi felmérése szerint az 1995 és 2009 között születettek 55 százaléka legalább heti egy alkalommal, 40 százaléka pedig naponta vesz könyvet a kezébe. Az ingyenesen használható, irodalmi művek megosztására és olvasására alkalmas közösségi hálózat felméréséből az is kiderül, hogy a koronavírus-járvány pozitívan hatott a fiatalok olvasási kedvére – a válaszadók 35 százaléka ugyanis azt állította, hogy többet bújja a könyveket, mint a Covid-járvány előtti években.

„A Z és alfa generációsok könyvek iránti rajongását mi is tapasztaljuk. Ugyan ma nem Jane Austen vagy az orosz, francia klasszikusok kerülnek az olvasási listáikra, de a fiatalok gyakran igazi könyvmolyok. Krimi, sci-fi és fantasy irodalom, misztikus és horrorregények állnak a kedvenceik sorának élén, ugyanakkor kedvelik a szuperhősös történeteket, akcióregényeket is, illetve a kortárs magyar irodalom is egyre népszerűbb” – mondta Ludvig Orsolya Stefanie, a Libri kommunikációs és marketingigazgatója.

A tizen- és huszonévesek könyves ízlését a közösségi média, elsősorban TikTok is erősen befolyásolja: a videós tartalmak megosztására alkalmas felületen ma már több mint 50 millió #BookTok hashtaggel ellátott poszt van, ezeket összesen közel 250 milliárd alkalommal tekintették meg, és ez a szám pedig jelenleg is naponta milliókkal növekszik. A #BookTok-tartalmak tehát ma már a nemzetközi könyvpiacra is óriási hatással vannak.