Bajban a világ egyik legnagyobb szórakoztató vállalata: brutális veszteséget könyveltek el

A Warner Bros. Discovery (WBD) vállalatnál az elmúlt hónapokban jelentős változások és kihívások merültek fel. A cég vezetése felvetette a vállalat szétválasztásának gondolatát, ami egyértelmű jele annak, hogy a 2021-es egyesülés - amikor a Discovery és a korábban Time Warner néven ismert vállalat összeolvadt - nem hozta meg a várt eredményeket - tudósított a Business Insider.

A WBD most egy 9 milliárd dolláros könyvelési veszteséget könyvelt el, mivel arra a következtetésre jutottak, hogy televíziós eszközeik értéke jelentősen csökkent. Ez részben annak köszönhető, hogy az NBA-meccsek közvetítési jogai bizonytalanokká váltak a következő szezon után. Összehasonlításképpen: a WBD teljes piaci kapitalizációja jelenleg körülbelül 18 milliárd dollár.

A befektetők gyorsan reagáltak a hírre, és több mint 8%-os árfolyamcsökkenést tapasztaltak a vállalat részvényei. David Zaslav, a WBD vezérigazgatója igyekszik megnyugtatni a piacot, és azt ígéri, hogy a digitális jövő fényes lesz. Azonban komoly problémák vannak a hagyományos tévéhálózatokkal - mint például TNT, TBS és TLC -, amelyek hosszú távon hanyatlóban vannak, azonban még mindig jelentős nyereséget termelnek.

Zaslav szerint "kemény körülmények uralkodnak az egykor tündöklő üzletágban", és ezért nehéz dönteni arról, hogyan kezeljék ezeket az eszközöket. A múlt hónapban kipróbált szétválási terv azonban kudarcot vallott. A Financial Times szerint most egy új stratégia van terítéken: kisebb darabokat fognak eladni a vállalatból. Például egy lengyel műsorszóró céget vagy akár a játéküzletág egy részét is értékesíthetik. Eközben Zaslav másik terve is napirenden van: konszolidációra törekszik. Bár sokan úgy vélik, hogy inkább őt fogják megvenni, mintsem ő vásárolna fel másokat.