Dagad a bokszbotrány az olimpián: a NOB megvédte Imane Helif indulását, a magyar szövetség tiltakozik

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség hivatalos tiltakozást nyújt be a Nemzetközi és a Magyar Olimpiai Bizottságnál, amiért Hámori Lucának az algériai Imane Heliffel kell összecsapnia, akit tavaly túl magas tesztoszteronszintje miatt kizártak a világbajnokságról, és a nemzetközi sportági szövetség elnöke azt mondta róla, hogy XY kromoszómája van, ami a férfiakra jellemző. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság közleményben védte meg Helif és a kétszeres világbajnok tajvani Lin Jü-ting részvételét, hangsúlyozva, hogy kizárásuk önkényes volt és minden olimpiai résztvevő megfelel a részvételhez szükséges feltételeknek. A botrány tovább fokozódott, amikor Helif ellenfele alig 40 másodperc alatt feladta a mérkőzést, igazságtalannak nevezve a helyzetet.

Egyre nagyobb a felháborodás a párizsi olimpián az algériai Imane Helif ökölvívó szereplése kapcsán, akivel Hámori Luca fog bokszolni szombaton az éremért. A negyeddöntős riválist tavaly a nemzetközi sportági szövetség kizárta a világbajnokságról, mert túl magas volt a tesztoszteron-szintje és Umar Kremljov, a nemzetközi sportági szövetség elnöke azt mondta róla, hogy XY kromoszómája van, ami a férfiakra jellemző. Ugyanakkor a játékokon - az IBA-t kizárva - a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a rendező, mely engedélyezte szereplését. Hasonló aggályok merültek fel a kétszeres világbajnok tajvani Lin Jü-ting olimpiai indulása kapcsán is.

Most a Nemzetközi Olimpiai Bizottság közleményben védte meg a két sportolót. Mint írták, a két versenyzőt tavaly agresszió érte az IBA részéről és kizárásuk önkényes volt. A botrányt a Helif csütörtöki nyolcaddöntőjén történtek robbantották ki. Az afrikai sportoló ellen ugyanis alig 40 másodperc alatt feladta a küzdelmet olasz riválisa, aki később nem volt hajlandó kezet fogni vele és igazságtalannak nevezte a helyzetet.

Ez a két versenyző áldozata volt az IBA egy hirtelen meghozott önkényes döntésének. A tavalyi világbajnokság végéhez közeledve váratlanul zárták ki őket megfelelő eljárás nélkül

- írta közleményében a NOB, hozzátéve azt is, hogy az IBA dokumentumai szerint a döntést az IBA főtitkára és ügyvezetője hozta meg közösen. A NOB - mely a nemzetközi szövetséget évekkel ezelőtt felfüggesztette és elvette tőle a tokiói és a párizsi játékok ökölvívó-versenyeinek rendezési jogát is - hangsúlyozta, hogy a játékokon szereplő valamennyi sportoló megfelel minden, a részvételhez szükséges feltételnek. A jogosultsági szabályok a tokiói játékokon alkalmazott szabályokra épülnek és menet közben nem lehet megváltoztatni azokat. "A NOB szomorú a két sportolót érő támadások miatt" - írta a bizottság, mely azt is kiemelte, hogy Helifék a tavalyi vb előtt évekig szerepeltek női boksztornákon. - "Mindenkinek joga van ahhoz, hogy mindenféle diszkriminációtól mentesen sportolhasson." Helifék szereplése ellen mások mellett JK Rawling író és Elon Musk milliárdos üzletember is felszólalt.

Hámori Luca igyekszik nem foglalkozni a botránnyal, legalábbis csütörtökön így nyilatkozott.

Ezzel kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy ha engedték itt indulni, akkor biztosan tudják, hogy nő. Mindenesetre ez az egész csak még értékesebbé tenné azt, ha legyőzném. Erre készülök

- mondta az olimpikon.

Elindult a híresztelés, hogy ő fiú, két éve el is tiltották a világbajnokságon, amin nem lepődtem meg, mert kinézetre és alkatra is nagyon fiús. Ha valaki a Földön megengedte neki, hogy itt lehessen, valahogyan be lett bizonyítva, hogy lány. Nem tudom erre a kérdésre a választ, ez most nem igazán érdekel, így még nagyobb lesz a magabiztosságom, ha sikerül legyőznöm. Személyesen nem ismerem, edzésen sem bokszoltam vele, versenyeken nyilván már láttam. Nem kerültünk még szemtől szembe egymással, de nem érdekel, mindent megteszek a győzelemért, mert már az érem lesz a cél, amiért idejöttem

- tette hozzá.

A magyar szövetség tiltakozik

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) a Magyar és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál is hivatalos levélben fog tiltakozni, amiért Hámori Lucának a tavalyi világbajnokságról magas tesztoszteronszintje miatt kizárt algériai Imane Heliffel kell összecsapnia.

Nagyon szomorú vagyok, amiért áll a bál és egy olyan témáról kell beszélnünk, ami nem a sporttal összeegyeztethető

- nyilatkozott az MTI-nek Berkó Lajos, a magyar szövetség ügyvivő testületének tagja az ökölvívótorna helyszínén.

Ez vállalhatatlan és felháborító! A Magyar Ökölvívó Szakszövetség minden lehetőséget megragad arra, hogy ezt szóvá is tegye és már készítik a kollégák a hivatalos levelet a Magyar Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság felé. Ebben hangot adunk ennek a felháborodásnak és kérjük, hogy a NOB vizsgálja felül a döntését, amivel egy olyan versenyzőt engedtek a NOB versenyrendszerébe, akit korábban világbajnokságon kitiltottak, mert XY kromoszómát találtak nála a vizsgálatok során

- fogalmazott Berkó Lajos, majd hozzátette, hogy a MÖSZ vizsgálja, van-e jogorvoslati lehetőség Helif szereplésével szemben. Azt viszont kijelentette: Hámori Luca mindenképpen ringbe lép szombaton délután a negyeddöntőben, melyben már az érem lesz a tét.

Nekünk meg sem fordult a fejünkben, hogy Luca ne álljon ki a mérkőzésre. Öt perce beszéltem vele. Fel van dobva, nagyon jól érzi magát a ringben és aki látta a mai és az ír lány elleni mérkőzését, az egyetérthet velem abban, hogy jó őt látni a ringben

- méltatta Berkó Lajos a kőszegiek versenyzőjét, aki a vasárnapi selejtezőben Grainne Walsh-t, majd a csütörtöki nyolcaddöntőben az ausztrál Marissa Williamsont győzte le simán.

Amennyiben a NOB engedi, hogy ilyen egyenlőtlenség alakuljon ki a nők között, akkor azt mi minden fórumon elítéljük és ezt hangoztatni is fogjuk, de a versenyzőnket nem fosztjuk meg attól a lehetőségtől, hogy olimpiai éremért bokszoljon

- zárta.

Címlapkép: John Locher, MTI/MTVA