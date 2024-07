Ilyen vendégek a magyarok: ajándékra ne számíts, de a cipőt leveszik az ajtóban

Leveszik a cipőjüket a magyarok, ha vendégségben vannak, de csínján bánnak az ajándékozással – mutat rá az Opinio piackutató reprezentatív felmérése. A többség szívesen átadja a helyet a rászorulóknak és toleráns a köztéri dohányzással szemben, azonban a késésre adott reakciók már megosztják a közvéleményt.

A felmérésben résztvevők háromnegyede (76%) automatikusan leveszi a cipőjét, amikor vendégségben jár, de sokan (17%) csak akkor hajlandóak erre, ha a ház ura is elvárja. Tízből négy (43%) válaszadó szerint minden esetben illik ajándékot vinni a vendéglátónak, viszont többen vannak azok (48%) akik szerint elég csak különleges alkalmakkor készülni egy kis meglepetéssel. A nők szigorúbbak ezen a téren, és jóval többen hoznak magukkal mindig ajándékot (48%), mint a férfiak (39%).

A megkérdezettek harmada (36%), de leginkább a hölgyek (41% vs férfiak 32%) vélik úgy, hogy a házigazdának ildomos legalább egy kis házi süteménnyel vagy ropogtatni valóval várni a vendégeket. Jóval kisebb arányban vannak azok, akik főtt ételre számítanak (17%) egy ilyen alkalmon, sőt, negyedük beéri egy kis bolti snackkel (27%), és akadnak, akik még ennyit sem várnak el a vendéglátótól (20%). Az iskolázottságtól is nagyban függ, hogy mi kerül vendéglátáskor az asztalra. Míg a 8 általánost végzettek több, mint negyede (29%) szerint legalább egy főtt fogással érdemes készülni, addig a diplomások alig tizede (9%) vélekedik így.

Köszönünk és átadjuk a helyet az idősebbeknek

Az 50-59 éves korosztályból szinte mindenki (92%) köszön a szomszédainak a liftben, a lépcsőházban vagy az utcán, még akkor is, ha egyébként nincsenek beszélőviszonyban, míg a fiatalabb korosztályokra ez kevésbé jellemző (80%). Az általános vélekedéssel ellentétben, a fővárosban élők ugyanolyan arányban előzékenyek (84%) a köszönést tekintve, mint a vidékiek.

A magyarok többsége (54%) saját bevallása szerint átadja a helyet az idősebbeknek, a kisgyerekeseknek és a várandósoknak is a tömegközlekedési eszközökön, míg minden tizedik (8%) honfitársunk legfeljebb akkor, ha megkérik rá. A válaszadók több mint fele (52%) csak sürgős esetben telefonálna nyilvános helyen, erre a nők érzékenyebbek (56%), mint a férfiak (48%). A közterületi dohányzással kapcsolatban meglehetősen toleránsak az emberek (53%), amíg nem az arcukba fújják a füstöt. A kutatásban résztvevők kétharmada (67%), különösen a tinédzserek (16-19 év, 80%) szerint teljesen elfogadott az orrfújás is nyilvános helyen. A késés megítélése azonban már némileg megosztja a társadalmat, mivel közel felük szerint (47%) mindig meg kell indokolni, miért nem ért oda pontban az illető, miközben hasonló arányban vannak azok (43%) is, akik szerint erre csak akkor van szükség, ha sokat kellett várni a másik félnek. A férfiak között majdnem duplája azok aránya (12%), akik szerint még jelentős késés esetén sem szükséges magyarázatot adni, mint a nők körében (7%).

A sorban állás etikettjét firtató kérdés is törésvonalat jelent a válaszadóknál, mivel tízből négy (43%) résztvevő szerint egyáltalán nem illik megkérdezni az előttünk állót, hogy megelőzhetjük-e, de szinte ugyanannyian (40%) vannak azok, akik szerint viszont igen, ha jó indokkal tesszük.