Nagyon aggódnak a rajongók: hová tűnt Boros Lajos, a legendás rádiós?

Barátjukat megsegítendő hozták létre az internetes műsort, amiből már március óta nincs új rész. Boros Lajost jó eséllyel már nem halljuk mikrofonba beszélni.

Március óta nem készült új epizód a Boros Lajos nevével fémjelzett Lali király CsütörTöke című internetes műsorból, amely a Youtube-on volt látható azért, hogy egy régi barátjukon segítsenek. A rajongók értetlenkednek, mert nem értik, hová tűnt a mikrofon elől a legendás műsorvezető.

A Blikknek most Boros egyik barátja mondta el, hogy Borost már nem is nagyon érdemes visszavárni a mikrofon elé. Korábban is történt ilyen, mikor a most 77 éves Borosról később derült csak ki, hogy szívműtétje után kómába esett öt hétre.

Nincs nagy baj, egyszerűen csak már nem tud úgy helytállni, mit korábban, ezért inkább a háttérbe vonult. Mindettől függetlenül próbál aktív maradni a magánéletében, sétálni, időt tölteni a családjával

- magyarázta a barát a bulvárlapnak.