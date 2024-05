Beismerte a játészervező, tényleg csalnak az Ötöslottón: minden egy irányba mutat

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Beindultak az összeesküvés elméletek, miután az ötös lottón és a hatos lottón is bőven milliárdokat ér a jackpot. Míg azt a Szerencsejáték Zrt. sem tagadja, hogy akadnak ügyeskedők, ma egyrészt nem is lehet csalni, sőt, a játékszervezőnek nem is érdeke csalni a lottójátékokon. Túl nagy biznisz ugyanis úgy is, ha tiszta a rendszer.

A 21. játékhéten a két legismertebb magyar lottójátékban is milliárdokat ér a telitalálat: 2 milliárd 535 millió forint keresi gazdáját az Ötöslottón, míg a Hatoslottó várható főnyereménye már 1 milliárd 835 millió forint. Az ötös lottó és a hatos lottó sorsolását élőben közvetíti ezen a hétvégén is a Pénzcentrum. Ilyen magas nyeremények láttán, ahogy az lenni szokott, beindulnak az összeesküvéselméletek, hogy biztos elcsalja majd valaki a brutális jackpotot. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Mielőtt belemennénk, hogy ez miért kizárt, térjünk ki az ügyeskedő játékosokra. Mert a gigászi főnyeremény természetesen nem csak a szerencsevadászokat vonzza, hanem az ügyeskedőket is. Ezt még maga a játékszervező, vagyis a Szerencsejáték Zrt. is elismerte korábban. Hozzá kell tenni, hogy a lottójátékosok sem becsületesek sokszor. Ez most pont egy magyarországi eset lesz, amiről a Szerencsejáték Zrt. korábban számolt be: jó példa erre, hogy mielőtt bevezették itthon a hőpapírra nyomtatott lottóíveket, sokan próbálkoztak azzal, hogy utólag töltötték ki a szelvényeket, majd azt állították, hogy természetesen feladták a sorsolás előtt. Olyan eset is volt Magyarországon, aki több szelvényből ragasztotta össze a "nyertes" szelvényt, és azt hazudta, hogy miután széttépte, akkor vette észre, hogy nyert. A számok még stimmeltek is, de a szelvény vonalkódja nem. Az illető nem akarta feladni, bizonygatta, hogy neki van igaza, így aztán az akkori szóvivő figyelmeztette, hogy beadhat nyereményigénylést az akkor csaknem 3 milliárdos főnyereményre, de ha kiderül, hogy hazudott, akkor nagy értékű csalás kísérletének vádjával eljárást indít ellen a rendőrség. Ezt hallva a férfi rögtön elállt a dologtól. Lehet csalni az Ötöslottón, Hatoslottón? A hazai számsorsjátékok integritását nemzetközi és magyar szabványoknak megfelelő, független szakértők által ellenőrzött sorsolási eszközök, valamint szigorú biztonsági intézkedések garantálják, amelyek célja a játékosok bizalmának megőrzése és a csalás lehetőségének kizárása. A magyarországi lottósorsolások körül időnként felmerülnek különféle összeesküvés-elméletek, melyek a játék tisztaságát vonják kétségbe. Egyesek szerint már hosszú ideje előfordulnak csalások, míg mások úgy vélik, ez csak a számítógépes rendszer bevezetése óta gyakori. Mindazonáltal, az ilyen típusú találgatások száma korlátlan. Azonban több tényező is biztosítja a hazai számsorsjátékok integrálását. Ezek között szerepelnek a nemzetközi és magyar szabályozásoknak megfelelő sorsolóeszközök használata, amelyeket független külső szakértők - mint például a Szerencsejáték Zrt, SZEF, közjegyzők és az MKEH Metrológiai Hatóság - ellenőriznek. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A fogadási adatok manipulálása sem lehetséges; ezeket online zár alatt tartják, egy független szerv pedig időbélyeggel látja el őket, így módosítani nem lehet rajtuk. Minden adathoz másolatot is készítenek, amit még a sorsolás előtt elküldenek a Szerencsejáték Felügyelethez. Minden sorsolást nyilvánosság előtt tartanak meg, lehetőséget adva bárkinek arra, hogy megfigyelje az előkészületeket és magát a sorsolást is. Itt ismét kiemeljük, hogy az Ötöslottó és a Hatoslottó 21. heti nyerőszámainak sorsolását élőben közvetíti ezen a hétvégén is a Pénzcentrum. Jóval nagyon biznisz ez tisztán is, minthogy megérje csalni Végezetül érdemes leszögezni, hogy a Szerencsejáték Zrt.-nek gazdaságilag sem érdeke a csalás; a játékosok bizalma ugyanis alapvető fontosságú a vállalat sikeres működéséhez. A biztonsági intézkedések és szabályozások célja ennek a bizalomnak az erősítése. Végül fontos megemlíteni, hogy az adózott játékbevétel mértéke önmagában is jelzi, hogy nincs szükség manipulációnak helyt adni. Egy átlagos játékhét során több millió alapjátékot adnak fel, ami jelentős bevételt jelent a társaság számára. Ez ráadásul teljesen transzparens. A legrissebb elérhető adatok szerint 2022-ben 821 milliárd forint szerencsejátékokból származó árbevételt és 25,9 milliárd forint adózott eredményt ért el a Szerencsejáték Zrt. A vállalat EBITDA mutatója - ami az adózás előtti eredményt jelenti - 37,2 milliárd forintra növekedett. KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon

Címlapkép: Getty Images

