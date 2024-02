Visszatér a TV2 legendás tehetségkutatója: 12 évet kellett várni a bejelentésre

Online videóban jelentették be február 21-én, szerdán hogy 2012 után 2024-ben újra lesz Megasztár.

Online videóban jelentette be szerdán Till Attila és a TV2 Csoport vezérigazgatója, hogy még idén visszatér a képernyőkre a Megasztár. A műsor főnyereménye 40 millió forint lesz, de a nyertes dalfelvételt is nyer egy világhírű Los Angeles-i stúdióban, és forgathat egy videóklipet is. A Megasztárt először 2003-ban láthatták a magyar nézők, és összesen 6 évadot élt meg. Most 2012 után tér vissza újból.