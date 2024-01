Új streaming-szolgáltató tarolná le Magyarországot: Bödőcs Tiborral, Kiss Ádámmal támadnak, ennyi a havidíj

Aki nem szeretne hetekig várni egy poénra, aki a legnépszerűbb stand-uposokra alszik el, aki szeretné megnézni a szókimondóbb esteket, és érdekli, hogy mi van a kisípolás helyén, annak garantált szórakozást nyújt egy új tévés díjcsomag.

Nemrég elindult a DumaTV, a Dumaszínház streaming-szolgáltatása a Telekomnál, ahol minden előfizetéssel rendelkező ügyfél kedvére nézheti kedvenc stand-uposait HD-minőségben és reklámmentesen. Mint a telekommunikációs vállalat közölte, az új csomag az IPTV és a TV szolgáltatásokhoz extra kiegészítőként rendelhető meg akár online is. A szolgáltatás havidíja 990 forint.

A streaming-alkalmazás leltölthető Telekom TV SmartBox-ra, valamint Samsung Tizen és LG webOS platformokat használó okos TV-kre is. Emellett egy weboldalon keresztül számítógépen is elérhető a szolgáltatás, így az ügyfelek okos eszközökön, laptopon vagy asztali gépen is élvezhetik a kínálatot.

A választékban megtalálhatóak a Dumaszínház legismertebb előadói, például Kovács András Péter, Bödőcs Tibor, Kőhalmi Zoltán, Kiss Ádám műsorai. Ezen kívül önálló estek, a Duma Aktuál, az On the Road sorozatok, minisorozatok, podcast-ek és talkshow-k is elérhetők.