Diáktársait tervezte lemészárolni a fiatal fiú: most egyetemre készül a lövöldözést tervező gyerek

Az iskolai lövöldözést tervező miskolci diák, B. Levente édesanyja és az ügyvédje szerint is pálforduláson ment keresztül. A 18 éves fiatal a rácsok mögött mást se csinál, csak tanul, aminek hála az OKTV-n természettudományból az első 10 között végzett, angolból pedig már szakmai szövegeket olvas.

B. Levente ügyét, aki jelenleg letartóztatásban van, miután iskolai lövöldözést tervezett, legközelebb márciusban mérlegelik. A Blikknek most édesanyja, Henrietta nyilatkozott, aki bár elítéli fia korábbi viselkedését, de kitart a gyermeke mellett. Aki az ügyvédje és az édesanyja elmondása szerint is teljesen megváltozott.

Amióta lecsukták Leventét, mindketten nagyon komoly lelki folyamatokon mentünk keresztül. Az elején teljesen összeomlott a fiam, még öngyilkossággal is megpróbálkozott. Aztán a nevelőknek is köszönhetően szép lassan összeszedte magát. Ma már teljesen más a gondolkodása, mint azelőtt. Elítéli az erőszak minden formáját – kezdett bele Henrietta.

Legnagyobb vágya, hogy a – hozzá hasonlóan – beteg gondolatokat dédelgető emberek gyógyulásában segítsen, hiszen ő pontosan tudja, min mennek keresztül, mire eljutnak a végső döntésig. Szerencsére őt ma már csak ez és a tanulás érdekli, komoly tervei vannak, hogy milyen egyetemre szeretne menne, ha kikerül a rácsok mögül

– tette hozzá az édesanya, aki szerint nemcsak fiának, de neki is át kell gondolnia, hogy mit rontott el.

Ez a történet nem csak róla szól. Nekem is komoly szerepem van a fiam viselkedésének alakulásában. Sok mindent nem csináltam jól, pont a legérzékenyebb időszakban, a kamaszkorban nem megértéssel, hanem értetlenséggel, sokszor haraggal fordultam felé. Akkor tört meg Levi élete, amikor gyors egymásutánban elvesztette imádott nagyszüleit. Volt, hogy emiatt sírt a suliban, ahol a többiek kinevették. Bántották azért is, mert kutyaszőr volt a ruháján. A sok ­rossz miatt egyre inkább magába fordult, teljesen bezárkózott. És maradt neki a netes világ, ahol valakik figyeltek a szavaira. Tudom, hogy soha nem bántott volna senkit, csak nagyot akart mondani, hogy végre ő is érdekes legyen valakinek vagy valakiknek

– mondta.

A fenti állításokat pedig Levente ügyvédje, dr. Lichy József is megerősítette.

Levente teljesen megváltozott. Most emberölés előkészülete bűntettével gyanúsítják. Van azonban két olyan szak­értői vélemény, amit előlem is titkol a hatóság. Csak találgatni tudok, hogy talán olyan videókat találtak a gépén, amiket az erőszakos tartalom miatt nem engedett ki a ­YouTube, de a számítógép agya tárolta

– állította dr. Lichy József.