Meghalt a Teleshop királya, Horst Fuchs: halálát 5 hónapig titkolták - mi történhetett?

Elhunyt Horst Fuchs, a telesop-király halálhírét nyár óta titkolta a családja.

77 éves korában elhunyt Horst Fuchs. A News Beezer szerint a telesop-király halálhírét nyár óta titkolta a családja, a most kiadott közleményük szerint a teleshopkirály július 11-én hunyt el.

Horst Fuchs 1946. április 24-én született, az ezredfordulón robbant be a televízókba, Magyarországon is rengetegen ismerhetik őt a Teleshopból. Extravagáns megjelenésével is nyomot hagyott a nézőkben: hatalmas fülbevalói és gyűrűi mindig rajta voltak. Akkoriban azt mondták róla, hogy bármit képes eladni.