Millióktól eshetnek el ezek a magyarok: egy komoly hibát követnek el rengetegen

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) most lezárt jogdíjfelosztása során tovább növelte jogosultkutatásának hatékonyságát, amelynek eredményeként több mint egymilliárd forintnyi jogdíj jogosultját sikerült utólag megállapítania. Ezt az adatok új technológiára alapozott feldolgozása és a felosztási szabályzat módosítása tette lehetővé.

Az EJI célja, hogy jogdíj ne maradjon kifizetetlenül, ezért gondoskodott a rendelkezésre álló adatok újszerű, a korábbinál is lényegesen hatékonyabb feldolgozásáról. Az eljárás bevezetését indokolta, hogy a felhasználók (pl. rádiók és televíziók) sokszor hiányosan, vagy tévesen adják meg az általuk felhasznált hangfelvétel előadójának azonosításához szükséges adatokat, ezért a jogosultat sokszor utólag, saját eszközökkel kell az EJI-nek felkutatnia.

Emellett az egyesület küldöttgyűlése november 30-án hozott döntésével azt is lehetővé tette, hogy az EJI azon hangfelvételekre eső jogdíjakat is kifizethesse, amelyeknek csak a vezető előadója állapítható meg. Ezáltal - a felosztás eredeti időpontját követő 12. hónaptól – azon felvételekre eső jogdíjakat is kifizetheti a szervezet, amelyeknek közreműködői listája a jogdíjfelosztás eredeti időpontjában nem volt megállapítható. A jogosultkutatás során kimutatott jogdíjból a vezető előadóművészek mellett természetesen a közreműködők is részesülnek.