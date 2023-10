Új név, új élet: így él az RTL klub egykori sztár műsorvezetője, ez az új munkája

Pokrivtsák Mónika, aki azóta egyébként nevet is váltott, Amerikában él és légiutaskísérőként dolgozik- írja a Story magazin.

Pokrivtsák Mónika a RTL klub 1997-es indulásakor Erős Antóniával volt a csatorna arca, majd hosszú időre eltűnt. Tavasszal adott interjút Vujity Tvrtkónak és elmondta, hogy jelenleg Floridában él és légiutas kísérőként dolgozik, és azt is hozzátette, hogy egyáltalán nem hiányzik neki a reflektorfény és média világa. Az egykori műsorvezető RTL-es pályafutása előtt a MALÉV-nél dolgozott és onnan került a csatornához, szóval nem ismeretlen számára ez a terep.

Mónika 2009-ben vonult vissza a médiából, és ekkor költözött ki az Egyesült Államokba. Kint ismerte meg jelenlegi férjét, akivel 14 éve élnek boldog párkapcsolatban. A médiától való teljes eltávolodásának férjének is fontos szerepe van, ugyanis a férfi kimondottan nem szereti ezt a világot. Több helyen is éltek kint, és annak ellenére is dolgozik, hogy férjének jól menő vállalkozása van, azt is megtehetné, hogy otthon ül, de saját bevallása szerint azt nem bírná. Az egykori tévés azóta már a nevét is megváltoztatta, immáron Monika Brogannak hívják.