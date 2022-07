Ez a legújabb vízi őrület itthon: ennyiért bérelhetsz SUP-ot a hazai tavakon, folyókon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A SUP (stand up paddle) egy viszonylag új sportág, amin a SUP-ozó egy szörfre hajazó deszkán állva evez. Az itthoni terjedéshez hozzájárult, hogy egyre több a kölcsönzési lehetőség is. A HelloVidék annak járt utána, hol mindenhol lehet ilyet bérelni, és mennyibe kerül egyáltalán egy ilyen felszerelés.

A SUP-ozás az evezős sportok között egyedülálló, hiszen a deszkát jellemzően állva használják, így fokozottan fejleszti az egyensúlyérzéket, nem is beszélve az állóképességről, erőnlétről. A sport egyébként Hawaii-ról származik, ahol a szörfoktatók állva és evezve tanítottak mindenkit, de rájöttek, hogy ezzel a módszerrel hullámok és szél nélkül is tudnak nem csak oktatni, de szörfözni is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ráadásul az állószörf használata nem igényel semmilyen vizsgát vagy előképzettséget. Használata mindössze néhány perc alatt el is sajátítható – azt állítják róla, hogy sokkal könnyebb megtanulni, mint biciklizni vagy úszni. Hazánkban a SUP-olás szinte bármilyen vízfelületen űzhető. A Balaton, a Velencei-tó, a bányatavak és folyóink is számtalan evezési lehetőséget kínálnak kisebb-nagyobb SUP túrákra. Egyetlen hely van az országban, ami kivételt képez a szabad SUP-olás alól: a Duna fővárosi szakasza, ahová csak külön engedély birtokában lehet ilyen eszközzel behajtani. De mennyibe kerül egy alap SUP-felszerelés 2022 nyarán. Összességében elmondható, hogy 100-120 ezer forintért már elég jó szettet lehet kapni, de a határ a csillagos ég. Internetes webáruházakban: Felfújható túra SUP kezdőknek, 9’, kék, narancssárga (60 kg alatti súlyra) (Dechatlon): 69 990 Ft

Szett felfújható stand up paddle (deszka, pumpa és evező) túrázáshoz, kezdőknek (80 kg alatt) (Dechatlon): 119 990 Ft

Felfújható túra SUP X100 11', kezdőknek, kék (Dechatlon): 109 990 Ft

Felfújható SUP, elektromos (Dechatlon): 899 990 Ft

FIREFLY · iSUP 200 III Stand Up Paddle Unisex (Intersport): 139.990 Ft

FIREFLY · iSUP 300 COM W I női stand up paddle (Intersport): 189.990 Ft

FIREFLY · iSUP 400 Family Stand Up Paddle (Intersport):209.990 Ft Ha érdekel a teljes cikk, a HelloVidék oldalán elolvashatod. KATT!

Címlapkép: Getty Images

