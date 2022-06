Less be a magyar milliárdos luxusotthonába: megmutatja méregdrága autóit is

Gyerekként még a paprikaföldön dolgozott, most 110 milliós Ferrarival jár randizni: Magyarország 37. leggazdagabb embere, Jákob Zoltán karrierjéről és magánéletéről mesélt az RTL-nek.

Eredetileg építészmérnöknek tanult Jákob Zoltán, azonban később mégis a szépségiparban találta meg a szerencséjét: az egyik közismert kozmetikai márka megálmodójának vagyona 43.2 milliárd forint, ezzel pedig Magyarország 37. leggazdagabb embere.

A tv-csatorna stábja egy napot töltött a milliárdossal, aki megmutatta nekik luxuslakását Budapest belvárosában. Jákob állítása szerint letett arról, hogy bizonyítani próbálja másoknak a saját sikerét, elengedve az ezzel járó stresszt is.

A milliárdos arról is beszélt, hogy évek óta egyedül él. Ugyan több házassága is volt már, egyelőre nem szeretne elköteleződni. A párválasztással kapcsolatban szerinte elkerülhetetlen, hogy nők ne legyenek tudatásban a mesés vagyonnak. Jákobnak egyébként két Ferrarija is van, az egyik 80 millió forintba került, a másik 110-be. A milliárdos nem titkolja jó anyagi helyzetét a hölgyek előtt, ugyanis szokott Ferrarival randira járni.