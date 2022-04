Amit mindig is tudni akartál a s zexről: a legjobb dokumentumfilmek a szexről

A mai napig tabuként kezeljük a szexet, miközben a mindennapjaink része és kérdések ezreit veti fel bennünk. Van olyan, hogy magyar s zex? Változik ez egyáltalán kultúránként? Mi a titka a mindent elsöprő orgazmusnak? Mi a normális, a napiszex, vagy ha nem kívánjuk annyiszor szerelmünket? Ezekre és kismillió más kérdésre keresik a választ ezek a dokumentumfilmek és sorozatok a különböző streaming szolgáltatók jóvoltából, mint a Netflix, az Amazon Prime vagy az HBO Max.

Bár már bőven benne vagyunk a 21. században még mindig tabuként kezeljük a szexet, legyen szó a női vágyakról, vagy akár a pornónézési szokásokról. Miközben büszkék vagyunk a „magyar s zexre”, azaz a magyar módira kérdések tömkelegei merülnek fel nap mint nap, amiket sokszor nem tudunk kinek feltenni: milyen a jó s zex? Mindenki számára természetes a napi szex? Tényleg többéle orgazmus létezik?

Ezeket a témaköröket járják körül a Netflixen, Amazonon és az HBO Max-on futó dokumentumfilmek és sorozatok, amikből sok mindent tudunk tanulni a s zexről és az azt körül lengő mítoszokról.

The principles of pleasure – Netflix

A Netflixen futó minisorozat a női szexualitást járja körül, ami nem csak a nőknek lehet kötelező tananyag. A dokumentumfilm ünnepli a szex nyújtotta örömöket, miközben megpróbálja felnyitni a szemünket a tudományos tények segítségével.

Sex and Love around the world – Netflix

A Sex and Love around the world-ben Christiane Amanpor kalauzol el minket a világ különböző pontjaira, hogy megmutassa, hogy melyik kultúra hogyan viszonyul a szexhez. Ha érdekel minket, hogy mi a különbség a magyar szex és a nyugat afrikai között ez a mi sorozatunk a Netflixen.

American Playboy: The Hugh Hefner Story – Amazon Prime

Összeállításunkban rendhagyó helyet foglal el a Hugh Hefner életét feldolgozó film, viszont lássuk be nem lehet beszélni a szexről az egykori playboy nélkül, aki megváltoztatta a világot az újságjával és az életfelfogásával. Az életéről készült filmet az Amazon Prime-on tudjuk megnézni.

Hot Girls Wanted – Netflix

A Netflix saját gyártású dokumentumfilmje, a Hot Girls Wanted a webcam modellek világába kalauzol el minket. Mindenki fejében él erről a mesterségről egy kép, hogy ki hogyan és miért kerül pontosan bele: van, akit a párja kényszerít, van, akinek nincs más pénzkeresési lehetősége, más a tanulmányai miatt kezd bele és vannak, akik csak buliból. Az itt dolgozó emberek életébe és céljaiba tekinthetünk bele, miközben a szakma árnyoldalát se felejtették el az alkotók.

Sex Unzipped – Netflix

A Sex Unzipped című sorozatban egy hazánkban kevésbé ismert rapper, Saweetie vezet be minket a gyönyörök világába. A sorozat nem csak élteti az egészséges szexet, de egyben segít a felvilágosításban is, hiszen a zenészen kívül szakemberek is megszólalnak a kérdésben. Mindezt színes bábokkal a Netflixen.

Vagina monológok – HBO Max

A Vagina monológok egy régi klasszikus monodráma, amiről már mindenki hallott, ha máshonnan nem a Jóbarátokból. Ez viszont az eredeti darabnak egy 2002-es újragondolása, aminek a főszereplője a színdarab írónője, Eve Ensler. Az előadóművész nők százaival beszélgetett a mai napig tabunak számító témákról, mint a női vágyak, szex, orgazmus és minden, ami vele jár.

Sex, explained – Netflix

A Netflixen futó minisorozat nem csak felnőtteknek, de akár nagyobb kamaszoknak is kötelező lehet. Ugyanis az ötrészes dokumentumfilmsorozat olyan kérdéseket jár körbe tabuk nélkül, mint a szexuális fantáziák, a fogamzásgátlás vagy akár maga a születés. Ezek pedig mind olyan dolgok, amikkel szembesülünk nap mint nap, mégis sokszor nem értjük magát a folyamatot, pedig elengedhetetlen lenne.