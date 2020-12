Itt a rendelet: változik a felújíási támogatás, részletszabályozást kapott felújítási kölcsön

A törlesztési moratórium meghosszabbításához hasonlóan megjelent az Orbán Viktor miniszterelnök által szintén szombaton bejelentett, legfeljebb 3%-os otthonfelújítási hitelről szóló rendelet is. Az állami kamattámogatású hitelt legfeljebb 10 éves futamidőre, 6 millió forint összegig lehet felvenni az akár 3 millió forintos állami támogatással zajló felújítások költségeinek megelőlegezésére. Egy 6 milliós hitelre 90 ezer forintos induló költséget számíthatnak fel a bankok, emellett ha nem készülünk el egy év alatt a felújítással, vagy túl kevés számlát nyújtunk be (a hitel összegének 25%-át kell ennek elérnie), akkor megugrik a hitel kamata (az aktuális helyzet szerint 5% fölé), és a már igénybe vett kamattámogatást is vissza kell fizetni. Néhány ponton magának a felújítási támogatásnak a szabályozását is átírta most a kormány.

Megjelentek az otthonfelújítási hitel részletei

641/2020. számon jelent meg a kamattámogatott otthonfelújítási hitelről szóló kormányrendelet a legfrissebb Magyar Közlönyben. A rendelet a CSOK, pontosabban a CSOK-hitel szabályaiból indul ki, vagyis

a 2021. FEBRUÁR 1-jén induló otthonfelújítási kölcsön hasonló lesz a 3%-os CSOK-hitelhez: az ötéves átlagos ÁKK-hozam 130 százaléka + 3 százalékpontnyi kamatot számíthatnak fel a bankok, de a 3% feletti részt az állam állja, vagyis az ügyfél által fizetett kamat alapesetben 3%.



a hitelezőket az otthonfelújítási kölcsön összege után 1,5% költségtérítés illeti meg a hitelfelvevő részéről azzal, hogy a pénzügyi közvetítője részére fizethető közvetítői díj nem haladhatja meg a 0,8%-ot, (a 6 milliós maximális összeg esetében ez 90 ezer forintos költségtérítést jelent - írja a Portfolio szerkesztője),

az otthonfelújítási kölcsön jelzálogalapú hitelintézeti kölcsönnek számít (vagyis várhatóan közjegyzőt, értékbecslőt is alkalmazni kell - a szerk.), és

akkor veheti fel valaki, ha megfelel az új, akár 3 milliós otthonfelújítási támogatás feltételeinek (25 év alatti együtt élő gyermek, 1 éves tb-jogviszony, köztartozásmentesség, stb. - a szerk.), ennek igazolásához a hitelkérelem során csatolni kell a vonatkozó dokumentumokat,

ha a hitelintézet a benyújtott kérelem és mellékletei alapján azt állapítja meg, hogy az igénylő a kérelem benyújtásának időpontjában a kamattámogatás feltételeinek megfelel, akkor a kamattámogatás igénybevételéről az igénylővel támogatási szerződést köt,

az otthonfelújítási kölcsön összege nem haladhatja meg a 6 000 000 forintot, kamatainak megfizetéséhez a kamattámogatást az állam a kölcsön teljes futamidejére, legfeljebb 10 évre nyújtja,

az otthonfelújítási támogatás terhére történő előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel a hitelintézet, ilyenkor a jóváírást követő 10 napon belül a hitelintézet változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztőrészleteit újraszámolja, és arról a támogatott személyt és a kincstárt értesíti,

a hitelfelvevő az otthonfelújítási kölcsön felhasználásával megvalósított építési tevékenységekkel kapcsolatban kiállított számlák kifizetését a kölcsön folyósításától számított egy éven belül a számlák vagy azok másolata bemutatásával igazolja a hitelintézet felé (vagyis figyelni kell, hogy a tervezett munkák egy éven belül befejeződjenek, erről itt írtunk - a szerk.)

ha ez nem teljesül, vagy elveszti a jogosultságát a hitelfelvevő a felújítási támogatásra, vagy a felvett felújítási támogatás nem éri el a kölcsönösszeg 25%-át (vagyis egy 6 milliós kölcsön esetében az 1,5 millió forintot), akkor

a kölcsöntartozás hátralévő összegére vonatkozóan a kamattámogatás megszűnik (a kamat jelen állás szerint 5,1% fölé ugrik), az addig igénybe vett kamattámogatást az arra való jogosultság megszűnését követő 60 napon belül egy összegben a hitelintézet útján vissza kell fizetni a Kincstárnak (halva születés vagy a gyermek elhalálozása esete kivétel).



ha viszont teljesülnek a feltételek, az otthonfelújítási támogatás folyósítását követően a hitelintézet az otthonfelújítási támogatást 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy hitelintézetnél vezetett hitelszámláján írja jóvá, legfeljebb a fennálló otthonfelújítási kölcsöntartozás összegéig.



Változik a felújítási támogatásról szóló rendelet is



Módosult maga az otthonfelújítási támogatásról szóló rendelet is, például az alábbiakkal:



ha a szülők lakóhelye nem azonos, akkor az a szülő jogosult a támogatásra, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye,

mindkét szülő a támogatási összeg 50%-os mértékére jogosult, amennyiben külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével,

ez nem érvényes azokra a szülőkre, akiknek lakóhelyén másik, a (3) bekezdés szerintitől eltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik szülőjének a) a lakóhelye szintén velük azonos (magyarán például együtt él az új párjával és a vele közös gyermekükkel - a szerk.), vagy b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye,

a korábban felsorolt munkálatok mellett a támogatás igényelhető a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjére, valamint használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget,

pontosították, hogy a támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni,

pontosították, hogy a támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni, otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a támogatás iránti kérelem 2021. március 1-jétől nyújtható be, és otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a kölcsönszerződést is mellékelni kell,

nemcsak a kiskorú gyermekeknek kell a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezniük, hanem a nagykorúaknak is, kivették ugyanis a rendeletből a "kiskorú" megjelölést ennél a résznél (a gyermekre vonatkozó korhatár változatlanul 25 év az igényléshez.

Címlapkép: Getty Images