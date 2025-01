Fontos járási ügyészségek szűnnek meg: rengeteg magyar ügyét érintheti, sokan nem fognak örülni

A jövő év elejétől jelentős változások lépnek életbe két magyarországi járási ügyészség működésében. A Vas Vármegyei Főügyészség és a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség bejelentése szerint Körmenden és Püspökladányban megszűnik a járási ügyészség, helyükön kirendeltségek folytatják a munkát - írja a nyugat.hu

A Vas Vármegyei Főügyészség csütörtökön jelentette be, hogy 2024. január 1-jétől megszűnik a Körmendi Járási Ügyészség. Az eddigi székhely azonban nem marad ügyészi jelenlét nélkül: a helyszínen kirendeltség jön létre, amely a Szombathelyi Járási Ügyészség szervezeti egységeként fog működni.

Hasonló átszervezésről számolt be a Dehír című lap Püspökladány esetében is. A településen szintén megszűnik a járási ügyészség, helyette a Hajdúszoboszlói Járási Ügyészség kirendeltsége veszi át a feladatokat. A kirendeltség továbbra is helyben látja el a vádhatósági teendőket.

Az illetékes szervek mindkét esetben hasonló indoklással magyarázták a döntést. A járási ügyészségek megszüntetésének és kirendeltségekké alakításának célja a gazdaságilag racionálisabb és szakmailag hatékonyabb működés megteremtése. Az átszervezéssel várhatóan optimalizálják az erőforrások felhasználását, miközben továbbra is biztosítják a helyi szintű ügyészi jelenlétet.