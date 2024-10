Giga bírságokat osztogatnak ősszel a kerttulajdonosoknak: a szomszédod is feljelenthet, de ez a legkevesebb

Nem egy kerttulajdonosnak okozhat fejtörést, hogy az őszi avarral, és a metszések után maradt zöldhulladékkal mit is kezdjenek. Egy biztos, a legrosszabb, amit csak tehetünk, hogy csendben alágyújtunk. Helyette térképen is hozzuk – országos szinten mi minden lehet a megoldást!

Túl vagyunk az első éjszakai mínuszokon, és bár a fák levelei még csak most kezdenek sárgulni és hullani, hamarosan tömegével borítja el kertjeinket a száraz avar. De mit tegyünk vele? Szabad égetni, vagy tilos? Hová lehet elszállítani a lehullott leveleket, az őszi metszésből származó nyesedéket, ágakat? Milyen szabályok vonatkoznak ránk, kertes ház tulajokra? Mi történik, ha megszegjük ezeket, és milyen bírságra számíthatunk? Egyáltalán miért nagyobb baj az avart égetni, mint fával fűteni?

Vészhelyzet van- emiatt sok településen még mindig szabad az égetés- Bár a parlament által 2020 nyarán elfogadott módosítás értelmében 2021. január elsejétől (környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény értelmében) országszerte tilos az avar- és a kerti zöldhulladék égetése, egy 2020. decemberi kormányrendelet szerint, amíg veszélyhelyzet áll fenn, továbbra is az önkormányzatok hatásköre, hogy engedélyezik-e, és milyen feltételekkel.

Az első vészhelyzet Magyarországon 2021. november 1-jén lépett érvénybe, amikor a kormány a koronavírus-járvány miatt rendelt el rendkívüli jogrendet. A háborús veszélyhelyzet kezdetét Orbán Viktor 2022 májusában jelentette be, amit legutóbb 2024. november 19-ig hosszabbítottak meg.

A törvénykezés tehát a települések vezetésének ad egy kiskaput: a 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzatok – amennyiben azt szükségesnek tartják – helyi rendeletben szabályozhatják az avar és a kerti hulladék égetését. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogyha valaki saját kertjében vagy a telkén az összegyűjtött száraz növényeket el szeretné égetni, azt csak akkor teheti meg, ha az adott településnek van erről szóló önkormányzati rendelete.

Azokon a településeken pedig, ahol az önkormányzatok rendeletet alkottak a kérdésben, ott jellemzően az avar és kerti hulladék égetése az év egy időszakában vagy a hét bizonyos napjain engedélyezett.

Tehát az, aki zöld hulladékot szeretnénk égetni, előbb a helyi önkormányzati hivatalban érdeklődni, megengedett-e, és ha esetleg igen, mikor lehet a szabályoknak megfelelően elégetni a faleveleket, kisebb ágakat.

Ahány település: annyiféle szabályozás

Szombathelyen például 2021 óta - veszélyhelyzet ide- vagy oda, az alapvetően is rossz levegőminőség javítása érdekében már betiltotta az avar- és egyéb kerti hulladék égetését a város teljes területén.

Pécs önkormányzati rendelete értelmében 2019 nyara óta tilos a város belterületén a kerti hulladékok égetése. Korábban áprilisban és novemberben volt megengedett az avarégetés, ma azonban akár 3 millió forintos bírságot is kaphat az, aki nem tartja be a szabályokat. Az önkormányzati rendelet a városhatáron belül történő égetést tiltja, a Pécs táblán túli avarégetésre már az Országos Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozik.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 990 380 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 139 249 forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál szintén 6,54% a THM, míg a CIB Banknál 6,68%; a Raiffeisen Banknál 6,79%, az Erste Banknál 6,89%, az OTP Banknál pedig 7,84%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Várgesztes(Komárom-Esztergom megye) megengedőbb: a hatályos az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről alkotott helyi rendelet szerint a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése belterületen minden év március 1-je és április 30-a, valamint október 1-je és november 30-a között engedélyezett kizárólag hétfőn, szerdán és szombaton 8 és 18 óra között. Ettől eltérő időben, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt, valamint ünnepnapokon és nem kedvező meteorológiai viszonyok során tilos a nyílt téri égetés!

Gönyűn (Győr-Moson -Sopron megye) a helyi szabályozásunk szerint a kerti hulladék elégetésére csak akkor kerülhet sor, ha más hasznosítási lehetőség nem alkalmazható. Kizárólag száraz kerti hulladékot lehet márciusban, áprilisban, szeptemberben, októberben és novemberben keddi napokon 8 és 18 óra között égetni, de több egyéb feltételt is meghatároztunk– közölte a a Kisalföldnek a település jegyzője.

Pest megyében 17 településen egész évben tilos az égetés (Budakalász, Budapest, Csömör, Galgahévíz, Gyál, Gyömrő, Ipolydamásd, Kóspallag, Nagybörzsöny, Nagykovácsi, Nagykőrös, Pilisszántó, Százhalombatta, Tárnok, Törökbálint, Vácszentlászló, Vecsés) míg két település rendkívüli szigort alkalmaz, Csőváron négy, Tökön három előre meghatározott napon lehet kerti hulladékot égetni.

A tűzgyújtási tilalomról a katasztrófavédelem térképén tájékozódhatsz, melyet a HelloVidék teljes cikkében IDE KATTINTVA megtalálsz.