Ennyiért adja ki tönkrement hajas szalonját Kulcsár Edina: van baj a celebkirálynő háza táján

Kiadóvá vált Kulcsár Edina egyik budapesti szalonja. A hirdetés szerint a celeb havi 220 ezer forintos áron adná ki a hajdani hajfonószalont.

Nemrég felkerült egy ingatlanos oldalra, Kulcsár Edina bizony egy újabb tönkrement üzlethelyiségét adná ki – szúrta ki egy szemfüles Redittező. A hirdetést mi is megtaláltuk, és ebből kiderül, hogy a Budapest 13. kerületében található szalont a celeb havi 220 ezer forintos áron hirdeti. A helyiség alapterülete 27 négyzetméter, és igazából szépségipari tevékenységre a legalkalmasabb, de a hirdetés szerint irodának is berendezhető.

Viszont a bérlésnek minimum egy évre kell szólnia, és a szerződés megkötésével egy időben 1 havi bérleti díjat kell kifizetni 2 havi kaucióval, ami összesen így kezdésnek 660 ezer forint. Az üzlet november elsejétől válik kiadóval.

Forrás: ingatlan.com

Rájár a rúd Kulcsár Edina bizniszére

Kulcsár Edina, aki maga is megszállott hajfonó, még 2017-ben indította hajfonással foglalkozó cégét a BraidMeAndMore-t, azóta azonban több üzlethelyisége is bezárt. Most a 13. kerületi szalon bezárása után igazából már csak 3 helyen van jelen: Budapesten egy üzlet, illetve 1-1 üzlettel Kecskeméten és Győrben.

A vállalkozásnak egyébként a 2023-as üzleti éve nem sikerült a legjobban. A hivatalos bevallás szerint a celebkirálynő összes bevétele 47 százalékkal csökkent 2022-2023 között. Igaz, azért 10 millió adózott eredményt így is ki lehetett venni az év végén. Viszont ez meg sem közelíti a 2022-es 68 millió forintot.