Brutális, ami ma ránk vár: nem csitul a hőség, az egész országra kiadták a figyelmeztetést

Nem csitul a forróság, ma is elképesztően meleg lesz, délután 34 fok is lehet a fővárosban, de máshol akár 36 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála.

A mai időjárás Budapesten többnyire napos lesz, kevés fátyol- és gomolyfelhővel az égen. Csapadék nem várható, a légmozgás pedig többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban 19-20, délután 34 fok körül alakul a hőmérséklet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az ország többi részén is napos időre van kilátás, kevés felhővel. Csapadék nem valószínű, a keleties szél azonban helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32-36 fok között alakul, estére 17-25 fok közé hűl le a levegő. Szerdán is napos időre számíthatunk, kevés gomoly-és fátyolfelhővel, csapadék nélkül. A légmozgás mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31-36 fok között várható – írja a met.hu. EZ IS ÉRDEKELHET Már most borul a tanévkezdés: rendkívüli intézkedést hoztak egy pesti iskolában A hőség miatt a héten rövidített órákat tartanak egy főbárosi általános iskolában. Az emeleti termekben óriási a meleg.

Címlapkép: Getty Images

