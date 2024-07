Hatalmas rezsipofont kapnak a magyar családok: sokan kaphatnak brutál számlát augusztusban

Itt a magyarázat, ezért lesz különbség a júliusi és augusztusi diktálós gázszámlák között - számolt be az Infostart.

Július 31-én lezárul a rezsicsökkentett gázév időszaka, amely 2023. augusztus 1-jétől 2024. július 31-ig tart. Ebben az időszakban minden lakossági fogyasztó számára 63645 MJ kedvezményes mennyiség jár, ami nem azonos a közhiedelemben elterjedt 1729 m³-rel, hanem jellemzően annál több, például 35-ös fűtőérték esetén ez 1818 m³-t jelent. Ez a szám jellemzi a budapesti fogyasztókat is.

A diktálós gázórások számára azonos fogyasztás mellett is érzékelhetően különböző számlák érkeznek majd júliusban és augusztusban. Az augusztusi számla láthatóan magasabb lesz. Ennek okait Ribárszki Anna, egy gázszámlázással foglalkozó Facebook-csoport alapítója magyarázta el az Infostart kérésére.

Ha valaki a megelőző időszakban kevesebbet fogyasztott (1818 köbméter alatt), és van "megtakarított" kedvezményes mennyisége, akkor júliusban még teljesen kedvezményes számlát kaphat. Például ha valaki június végéig csak 1768 m³-t fogyasztott, de neki 1818 m³ jár, akkor akár további 50 m³-t is elhasználhat úgy, hogy mindet I. árkategóriában kapja meg, valamivel több mint 100 forint/m³ áron.

Akinek nincs ilyen tartaléka, azoknak júliusra körülbelül 752 MJ kedvezményes mennyiség jár, ami fűtőértéktől függően kb. 21 m³-t jelent. Ez problémát okozhat azoknak, akik melegvízre vagy főzésre is használják a gázt, hiszen nyáron nem fűtenek ugyan, de így is elhasználhatnak akár 30-50 m³ gázt is, különösen ha régebbi típusú kazánjuk van.

Augusztus 1-től azonban új helyzet áll elő: újraindul nulláról az egész rendszer. Nincs megmaradt kedvezményes mennyiség, sőt az alap kedvezményes mennyiség is kevesebb lesz mint júliusban: csak 605 MJ jár majd, ami kb. 17 m³-nek felel meg.

Csak azoknál a felhasználóknál lehet I. árkategóriás számla augusztusban is, akik kizárólag fűtésre használják a gázt és van tartalékuk. Ha nincs tartalékuk és volt gázfelhasználásuk júliusban, akkor azt piaci áron kell fizetniük. Augusztustól mindenképp piaci áras lesz a felhasznált gáz mennyisége, hiszen nem lehet áthozni a megtakarított mennyiséget július utánra.

A versenypiaci ár jelenleg 767 Ft/m³ szemben az I. árkategóriás valamivel több mint 100 Ft/m³-rel. Ez egy átlagos havi fogyasztásnál (30-35 m³) akár 8-12 ezer forinttal magasabb számlát eredményezhet augusztusban a júliusihoz képest. Az idei enyhe tél miatt egy-egy fűtési hőmérsékleti tényezőre nagyobb mennyiség esett mint egy átlagos évben. Augusztustól viszont átlagos évre számolnak előrejelzések alapján.

Szeptember első felében is csak az augusztussal megegyező kedvezményes mennyiség várható; ha az időjárás olyan lesz - nőhet meg a kedvezményes mennyiség szeptember második felében -, de ha ismét olyan szeptemberünk lesz mint tavaly (amikor egyáltalán nem kellett fűteni), akkor egész szeptemberre is csak annyi jár majd mint augusztusra. Ribárszki Anna szerint ez végül is nem lenne rossz dolog télen ugyanis jól jön majd a fel nem használt mennyiség - tette hozzá minielemzésében.