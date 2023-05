Figyelem! Csalók vadásznak az OTP ügyfeleire: pillanatok alatt leemelik a pénzt a számlájukról

Az utóbbi időszakban az OTP Bank tapasztalatai szerint egyre többször fordul elő, hogy magukat bankbiztonsági szakembernek kiadó bűnözők próbálják megszerezni az ügyfelek online vásárláshoz szükséges adatait, hamis oldalra irányítják őket vagy távoli elérést biztosító programot telepítettnek számítógépre, tabletre vagy mobiltelefonra. Az OTP Bank ezúton is felhívja ügyfelei figyelmét, hogy járjanak el fokozott óvatossággal, és ne adják meg adataikat illetéktelenek számára.

Az online biztosági eszközök fejlődésével, újabb visszaélési formával próbálkoznak illetéktelenek. Az elmúlt időszakban az OTP Bank tapasztalatai szerint a csalók egyre többször bankbiztonsági vagy más banki alkalmazottnak adják ki magukat, így szerezve meg az ügyfelek bankkártya adatait, illetve netbanki belépéshez szükséges adatait, de akár távoli elérést biztosító program telepítését is megkísérlik az óvatlan ügyfelek számítógépére, telefonjára vagy tabletére. A megkeresések általában telefonon keresztül történnek, ahol a csalók, akár több órás, hitelesnek tűnő beszélgetéseket folytatnak a potenciális áldozataikkal, akiknek könnyen elnyerhetik bizalmukat stílusukkal és látszólagos hozzáértésükkel.

Leggyakrabban a bankszámlán észlelt jogosulatlan tranzakciókra, feltörési kísérletekre hivatkoznak, ennek meggátolásához kérik az ügyfelek szenzitív adatait. Általános módszerük, hogy időnyomás alá helyezik az ügyfelet, hogy ne legyen ideje utánanézni a problémának, és sürgető hangvételben arra kérik, hogy akár e-mailben, akár sms-ben küldött linkekre kattintva azonnal lépjen be az internetbankjába. Általában ilyenkor a link mögött egy, az internetbanki oldalhoz hasonló oldal nyílik meg, melyen, ha megadjuk az adatainkat, az a csalók birtokába jut.

Folyamatosan fejlesztjük a biztonsági megoldásainkat, ugyanakkor ügyfeleinket is körültekintő magatartásra kérjük, hiszen a legerősebb biztonsági ajtó is csak akkor lehet hatásos, ha a kulcsot nem adjuk oda illetékteleneknek. A csalók egyre változatosabb módszereket találnak arra, hogy pénzt csaljanak ki áldozatuktól, az ügyfeleknek és a bankoknak közösen kell felvenni a harcot ellenük. Az OTP Bank az adathalászat veszélyeire felhívó oldalán minden rendelkezésre álló információval ellátja az érdeklődőket és mindig felhívja a figyelmet az éppen aktuális csalástípusokra is. Amennyiben ügyfeleink a fentieket tapasztalják, vagy egyéb okból gyanúsnak vélik a kommunikációt, javasoljuk keressenek fel egy bankfiókot vagy hívják fel ügyfélszolgálatunkat.

– mondta Sonjic László, az OTP Bank Informatikai és Bankbiztonsági Igazgatóságának vezető tanácsadója.

Ha az ügyfelek nem biztosak abban, hogy ki is hívja őket, érdemes gyanakodni és időt kérni, hogy ellenőrizhessük állításukat a bank hivatalos oldalain.