A tűzifának leáldozott: ezek az anyagok sokkal jobbak a kályhába

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Sokkal jobb hőleadású anyagokkal is fűthetünk, ha kályhánk van otthon. Ezek ráadásul beszerezhetők barkácsboltból is, tehát nem kell hetekig mászkálnunk tűzifa után. A tűzifa-kereskedők azt mondják, a kereslet és a forgalom is a tízszeresére növekedett.

Már elindult a roham a tüzelőanyagok beszerzéséért, ami összhangban lehet a rezsiemelés bejelentésével, a magyarok pedig spórolni szeretnének - írja cikkében a HelloVidék. A lap megjegyzi, hogy hogy csak az elmúlt napokban az árusok tízszeres forgalmat és a szokott érdeklődés megugrását tapasztalták, ez pedig azóta tart, hogy a kormány bejelentette, hogy augusztstól már emelt áron számolják a földgáz- és elektromosáram-fogyasztást, ha túllépünk a meghatározott átlagfogyasztáson. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Nem a tűzifa azonban a legjobb anyag, amivel fűthetünk, ha a kályhás megoldást választjuk otthonunk felfűtésére. A HelloVidék cikke szerint a fabrikett és a pellett is sokkal jobban adja le a hőt, mint a "megszokott" tűzifa - ráadásul barkácsboltokban, áruházakban is beszerezhető, vagyis nem kell arra értékes időt szánnunk, hogy felhajtsunk egy megbízható kereskedőt, vagy sokáig keressünk elérhető tűzifát. Ha érdekel a HelloVidék cikke a fatüzelésről, IDE KATTINTVA elolvashatod!

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK