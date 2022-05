Ezzel a trükkel ússzák meg az élelmes magyarok az ablakcserét: rezsiben sem mindegy

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ablakot nem egy évre választunk – szokták mondani nem alaptalanul. A ma egyre népszerűbb, korszerű műanyag ablakok ugyanis 30-40 évig is bírják, ha pedig megfelelően karbantartjuk őket, akár fél évszázadig is kitolható az élettartamuk. Habár a műanyag ablakok nem igényelnek mázolást és csiszolást, illetve nem vetemednek meg, megfelelő tisztításuk és ápolásuk elengedhetetlen ahhoz, hogy évtizedek múltán is megfelelően működjenek.

A Deceuninck szakértői összegyűjtötték az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, és arra is felhívják a figyelmet, hogy mikor érdemes ablakot cserélni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Talán sokan emlékszünk még a 80-as, 90-es évek műanyag ablakaira, amelyek egy-két évtized után elkezdtek töredezni, elszíneződni és megvetemedni. Sokuk vesztét végül az UV-sugárzás okozta. A műanyag ablakok vetemedésétől ritkán kell tartani, ha megfelelő acélmerevítéssel vannak ellátva, a speciális UV-stabil alapanyagok pedig biztosítják, hogy az ablak ellenálljon az UV-fény roncsoló hatásának, és évtizedek múlva is olyan legyen, mint új korában. Az alapanyag tehát ma már nem jelent problémát, a karbantartás ettől függetlenül azonban fontos. Ha odafigyelünk néhány apróságra, sokáig megőrizhetjük ablakaink jó állapotát, és csak akkor kell lecserélnünk őket, amikor már tényleg lejárt az idejük. Tisztaság, fél egészség Az ápolást az ablak tisztításával kezdjük, a tavasz egyébként is remek időszak erre. Többnyire mindenkinek megvan rá a saját, jól bevált módszere, néhány alapszabály betartása azonban fontos. A műanyag ablakok takarításánál olyan tisztítószert használjunk, amely nem tartalmaz maró hatású vegyületet. A makacsabb szennyeződéseket szigorúan szemcsementes súrolószerrel távolítsuk el, így hosszú távon megőrizhető a nyílászáró sima és fényes felülete. Törlőkendőként lehetőleg puha rongyot vessünk be, az üvegek tisztán tartására pedig ideálisak az alkoholbázisú üvegtisztító szerek. A tömítésről se feledkezzünk meg A műanyag ablakok tokban és szárnyban körbefutó gumitömítése idővel elkeményedhet, ha nem teszünk ellene semmit. A tömítők puhán tartása nagyon fontos, mivel a gumi idővel kiszárad, és veszthet tömítőképességéből. A gumitömítéseket legalább fél évente töröljük át glicerines ronggyal, esetleg fújjuk be szilikonspray-vel, hogy rugalmasságukat a teljes élettartam alatt megőrizzék. Glicerint bármelyik patikában vény nélkül beszerezhetünk, és a legkisebb kiszerelés is elegendő belőle. A fémnek is kell az ápolás A nyílászárók egyik legfontosabb része a zárszerkezet, amely biztosítja többek között a tökéletes záródást. A fémből készült csúszó, kopó felületeket javasolt évente minimum egyszer, de poros, szmogos helyeken inkább félévente megolajozni vagy WD-40-nel befújni. Először ecsettel portalanítsuk a vízszintes és függőleges felületeket, majd jutassunk pár csepp olajat a nyílászáró oldalán körbe futó vasalatba, végül zárt állapotban, az ablak kinyitása nélkül párszor 180 fokban forgassuk oda-vissza a kilincset. Erre azért van szükség, hogy az anyag a vasalatban egyenletesen szétkenődjön. A célra tökéletesek a barkácsboltokban kapható műszerolajak, sav- és gyantatartalmú tisztítószereket azonban ne használjunk, mert károsítják a korrózióvédelmet szolgáló felületi réteget. Megérett a cserére? A legkörültekintőbb ápolás és karbantartás ellenére is előfordulhat, hogy ablakaink már nem látják el teljes mértékben funkciójukat. Mikor érdemes megfontolni a nyílászáró cseréjét? Íme néhány gyakori ok az ablakcserére. Huzatos ablak: Az ablakok nem megfelelő tömítettsége drámaian csökkentheti otthonunk általános hőmérsékletét. Ilyen esetben pedig a fűtési-hűtési rendszernek sokkal nagyobb teljesítménnyel kell működnie, hogy kompenzálja az állandó hőszivárgást, ami rengeteg plusz kiadással járhat. Ha az ablakkerethez tartott zsebkendőt vagy cérnát a beáramló levegő megmozgatja, vagy a tok résein át beszűrődik a fény, akkor biztosak lehetünk benne, hogy már nem megfelelő a szigetelés. Új jövőt tervezel? Gyere ki a Lakás Kiállításra, ahol új és használt lakások széles választékával várunk a MOM Sportban május 6-8. között. A Lakás Kiállításon a helyed, ha vennél, bővítenél, vagy felújítanál. A belépés INGYENES! További információk itt! Nehézkes nyitás-csukás: A normál méretű ablakok kezelésének egyszerűnek és könnyednek kell lennie. Ha gondot okoz, extra erőkifejtést kíván a nyitásuk vagy a bezárásuk, valószínűleg eljött az idő a cserére. Párásodás: Az ablakharmat bizonyos mértékig természetes fizikai jelenség, sőt jó hír, ha az ablakon kívül történik. Ez azt jelenti, hogy ablakok megfelelően működnek, és nem engedik be a nedvességet. Ha azonban pára kerül az üvegtáblák közé, az arra utal, hogy hiányzik a gáz, amely normál esetben kitölti ezt a teret és növeli a hőszigetelést. Nem jó hangszigetelés: Ha rendszeresen behallatszódnak a külső környezetből érkező zajok, akkor az ablakok valószínűleg nem megfelelően tömítettek, vagy nem jól szerelték be őket. A manapság használt szigetelőüvegek jelentősen csökkenthetik a külső zajt, de különösen forgalmas helyek közelében javasolt a speciális akusztikus üvegek használata. Látható károsodás: Extrém időjárási körülmények között az ablakprofil sérülhet vagy meggörbülhet. Idővel a szél, a napsütés, az eső vagy a fagy repedéseket, vízkárokat okozhat rajta. Ha a tömítés cseréje vagy a javítás nem oldja meg a problémát, érdemes kicserélni a nyílászárót.

Címlapkép: Getty Images

