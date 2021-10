Járvány ide vagy oda, még mindig ez az egyik legtutibb befektetés a piacon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A terület specialistái szerint a budapesti, belvárosi ingatlanpiac hasonló, felfelé ívelő tendenciát mutat, mint ahogyan az a 2014-es évben történt, amely a 2008-as gazdasági világválság után egy nagyon fontos mérföldkő volt a hazai ingatlanpiacon. Egy friss elemzés azt mutatja, hogy aki most lép be a piacra, az megelőzi a komolyabb áremelkedést, bármikor is jöjjön az, mert számottevő árcsökkenés a belvárosban egészen biztosan nem várható. Ezt támasztja alá az a tény, hogy még a tavalyi évben és 2021 első felében sem történt valódi árzuhanás, és amint az élet még inkább normalizálódik, az árak ismét emelkedni fognak.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.

Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix. Iratkozz fel

Egy téma, amely újra és újra aktuális lesz, időről időre visszatér: megéri-e úgy általában vagy éppen céltudatosan Budapest belvárosában ingatlanbefektetéseket eszközölni. A legtöbb ember számára nem egyértelmű és egyáltalán nem is egyszerű a kérdés, hogy a jelenlegi helyzetben, a jelenlegi árak mellett is érdemes-e befektetni? Természetesen a befektetések világa sosem egyszerű, ebben a szegmensben pedig törvényszerű velejárója az a félelem, hogy a már túlárazottnak tűnő piacon magas a befektetési kockázat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az utóbbi másfél évben, a járványhelyzet és az azt követő gazdasági válság idején bebizonyosodott az, hogy ezek a történések sokkal kisebb hatással voltak az ingatlanérték mozgásaira, mint amit a szakértők korábban jósoltak és véltek. Úgy gondolom, kijelenthetjük, hogy a piac mostanra megtanult a válsággal együtt élni és haladni - mondja Ben-Ezra Orran, a Central Home szakértője. „A belvárosnál ez kicsit kisebb mértékben volt igaz, hiszen a külföldi befektetők nem tudtak a korábbi ütemben és létszámban érkezni a fővárosba, így azért számos befektetési célzatú belvárosi tranzakció hiúsult meg, maradt el. Jelenleg a belvárosi ingatlanpiac alacsonyabb volumennel működik mint 2019-ben, amikor rekordokat döntögettek a négyzetméterárak.” A szakértő úgy véli, hogy rövidtávon lehetséges, hogy az ingatlanárakban egyelőre drasztikus mozgást nem fogunk tapasztalni. INDUL A TURMIX, A PÉNZCENTRUM HETI HÍRLEVELE! Ha a napi hírzaj nélkül szeretnéd olvasni a Pénzcentrum legjobb anyagait, IRATKOZZ FEL HETI HÍRVELEÜNKRE, A TURMIXRA. A legizgalmasabb sztorijaink, heti egyszer, egyenesen a postaládádba. Amikor viszont a turizmus és az utazási korlátok teljes mértékben meg fognak szűnni, vagy lényegesen leegyszerűsödnek, akkor kereslet-nyomást fogunk tapasztalni a belvárosi ingatlanpiacon és nagy valószínűséggel, úgy, mint a 2014-es évnél, amely fordulóév volt az ingatlanpiaci tranzakciós volumeneket tekintve a 2008-as gazdasági válság után, várhatóan hasonló mozgásokat fogunk látni a piacon „Van még egy fontos szegmens a piacon” - folytatja Ben-Ezra Orran. -„Az újépítésű ingatlanoknál az elmúlt időszakban építőanyag beszerzési árak és munkaerőhiány okoztak folyamatos nyomást, így nem véletlen, hogy azon a piacon folyamatos ingatlanár emelkedést tapasztalunk. A következő pár évre vonatkozóan azt prognosztizáljuk, hogy ez a nyomás továbbra is meg fog maradni és emelkedő tendenciát fogunk látni, tapasztalni az újépítésű ingatlanok árainál. Így igazából kijelenthetjük, hogy a belvárosi ingatlanok értékállóság, továbbadhatóság szempontjából továbbra is kifejezetten jó befektetési formák maradnak, hiszen az elmúlt időszak tapasztalatai is ezt erősítették meg.”

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK