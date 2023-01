Megszólalt az államtitkár: megemelnék a nyugdíjkorhatárt 2023-ban?

Bár napirenden volt, és az uniónak is megígértük, úgy tűnik, ebben nem lesz változás.

Egyelőre nincs napirendnen a magyar nyugdíjkorhatár megemelése - ezt Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára válaszolta nemrég egy, a tárcának intézett kérdésre válaszolva - írja a Magyar Narancs.

Az uniós helyreállítás pénzek megkapásának egyik feltétele az volt, hogy a magyar kormánynak hozzá kell nyúlni a nyugdíjrendszerhez, és mint Tállai válaszából kiderült, a kormányzatnak valóban volt is ilyen szándéka. Azóta azonban elvethették a dolgot, mert amint most válaszolta: az öregségi nyugdíjkorhatár emelése nincs napirenden. De megnyugtató választ adott arra is, megszüntetik-e a nők 40 év munka után nyugdíjba vonulásának lehetőségét.

Az Alaptörvénnyel összhangban a magyar társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben öregségi nyugdíj a nyugdíjkorhatár betöltését követően állapítható meg. Egyetlen kivétel ez alól a nők számára biztosított, nyugdíjkorhatártól függetlenül megállapítható öregségi nyugdíj. A korábbi nyugdíjazás lehetővé teszi a például a nagymamák számára, hogy aktívabb szerepet tudjanak vállalni az unokáik gondozásában, ezzel követett módon segíti a fiatal édesanyák visszatérését a munkaerőpiacra. íz intézkedés ezzel a munkaalapú társadalom erősítését is szolgálja, segítve a nemzedékek közötti együttműködést és szolidaritást

- írta válaszában Tállai András.