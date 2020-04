Operatív Törzs: fontos információk érkeztek a családtámogatásokról

Élőben tudósítunk az Operatív Törzs napi sajtótájékoztatójáról, amelyen ma Novák Katalin is felszólalt, felsorolva a korábban már bejelentett gazdaságvédelmi intézkedéseket.

Cikkünk folyamatosan frissül!

Miért van több beteg a fővárosban?



Egyértelmű, hogy a főváros és Pest megye érintett leginkább, természetesen ennek háttere, hogy egy légúton terjedő fertőző megbetegedésről van szó, sokkal sűrűbben lakott ez a terület, mint a vidéki területek. Ugyanez a folyamat nagyvárosokban is tetten érhető. A másik ok, hogy az intézmények számai is sűrűbben fordulnak elő Budapesten.

A nyírségi, baranyai, és a nyugati határszélen található még több fertőzött, de jóval kevesebb, mint Pesten, a határszélen a forgalom növekedésből adódhatnak a magasabb számok.

Újabb laborban tesztelnek

A korábbi 7 laboron túl tegnap került kijelölésre a Korányi laboratóriuma a tesztelésre, maga az intézmény is ki van jelölve a koronavírusos betegek ellátására - mondta. Mind a 4 egyetem vizsgálólaborja kijelölt. Ezek a laboratóriumok el tudják látni a naponta keletkező vizsgálatszámot.

Mutálódik-e a vírus?



A vírusnak valóban látjuk az apró változásait, de nincs jelentőséggel a járványra, illetve a fertőzőképességre vonatkozóan - mondta Müller arra a kérdésre, hogy mutálódik-e a koronavírus, és az új "verzió" nagyobb veszélyt jelent-e a fiatalabbakra, mint a korábbi vírusváltozat.

Sokan nem jutnak megfelelő orvosi ellátáshoz?

Az egészségügy átszervezése megtörtént, folyamatos az átstrukturálás, és a lélegeztetőgépek beállítása - mondta Müller, emlékeztetve a járványkórházak bevezetésére. "Valóban, számos olyan ellátás, ami halasztható, az halasztódik, most a sürgős, egészséget veszélyeztető beavatkozásokat végzik el" - mondta Müller, aki szerint a kórház vezetőjéhez, a betegjogi képviselőhöz, vagy a népegészségügyhöz is lehet fordulni, ha a betegjogok sérülését látják.

Mikor érkezhetnek védőfelszerelések?



Folyamatosan keresik a lehetőségeket, hogy honnan lehet védőfelszereléseket szerezni, de Magyarországon is készülnek már védőfelszerelések, mondta Kiss.

Elkerülhető a tömeges megbetegedés Magyarországon?

A világban, a környező világunkban, ahol a járványban már előttünk járnak, nem volt elkerülhető egy helyen sem a tömeges megbetegedések időszaka - mondta Müller. Ez adódik a terjedési módjából, minden személy 2-3 embernek tudja átadni a vírust, ezt a terjedési láncolt akarjuk "elvágni", magyarul a csoportosulásokat akadályozzuk meg.

"Hátha ki tudjuk kerülni a nagyszámú megbetegedéseket" - mondta.

Egyre több a szabályszegés



Kiss Róbert rendőralezredes közölte, hogy tegnap jelentős mennyiségű védőeszköz érkezett Magyarországra; védőruházatot és orvosi szájmaszkokat hoztak. A kijárási korlátozással kapcsolatos magatartásszegések száma emelkedik az idő előrehaladtával, és így emelkedik a bírságok, feljelentések száma. "Nem csak országosan, hanem Budapest vonatkozásában is ezt a tendenciát látjuk" - mondta Kiss. A hatósági házi karantént megszegők ellen is intézkedéseket hajtanak végre.

Budapest és Pest megye a legfertőzöttebb



Beszámolt egy 49 éves elhunytról, aki nem számít ugyan idősnek, de alapbetegségekkel küzdött. Közölte, hogy eddig 94-en vannak, akik meggyógyultak a koronavírusból Magyarországon. Kijelentette: a két fő, aki lekerült korábban a lélegeztetőgépről, jól van.

Az idős otthonokban is nőtt a fertőzöttek száma. A Pesti úti idősek otthonában 4-re emelkedett az elhunytak száma (ők is benne vannak a korábbi 11 főben).

Kiemelte, hogy az idősek otthonaiban is terjed a járvány, de szigorú szabályok vannak érvényben. Húsvétkor se látogassa meg senki az idős rokonokat - hangsúlyozta. Budapest és Pest megye adja ki az összes fertőzött majdnem kétharmadát, koncentráltan jelen vannak a fertőzöttek itt, de minden megye érintett - monda Müller.

Több megbetegedés

Müller Cecília tisztifőorvos a koronavírus-járvány kapcsán közölte: az elmúlt 24 órában 11 fő hunyt el. Sajnos nőtt a megfertőződöttek száma is, egy nap alatt 78 fővel. Immáron 895 főt tartunk számon.

CSOK, 13.havi nyugdíj



Dolgozunk azon, hogy a családtámogatásokat egyszerűbb helyen igénybe venni, akár a babaváró, akár a CSOK esetében - említette Novák. Emlékeztetett a nyelvvizsga-kötelezettség eltörlésére, valamint az egyetemisták által felvehető félmillió forintra.

Végül közölte, hogy az idősekről sem feledkeztek meg, ezért egyszerűbb a receptek kiváltása, nem kell személyesen megjelenniük az ügyintézések esetében, a nyugdíjügyek intézése is egyszerűsödött, illetve van egy idősáv az üzletekben, ami csak számukra van fenntartva. Szintén az idősekre gondolunk, amikor döntöttünk arról, hogy visszaadjuk a 13. havi nyugdíjat, mondta Niovák.

Mindenkit arra kérünk, hogy maradjon otthon

- hangsúlyozta Novák, aki az ünnepek alatt is erre szólított fel.

Törlesztési moratórium



Moratóriummal segítik a veszélyhelyzet átvészelését a családoknak, segítve az anyagi terhek csökkentését - mondta Novák. (Ez volt a kormány egyik első lépése a koronavírus válság kirobbanása után, nem számít új bejelentésnek.) Novák emlékeztetett, hogy meghosszabbították a gyes, a gyed, és a gyet időtartamát a veszélyhelyzet idejére. Ez 15 ezer család életét könnyíti meg szavai szerint.

Maradnak a támogatások

Novák beszélt a Családvédelmi Akcióterv eredményeiről, ezek fennmaradnak továbbra is, de nem beszélt új intézkedésekről. Csak annyit említett, hogy nem vesznek el forrásokat a családtámogatásokból.

"A munkahelyek megőrzését kiemelt célnak tartjuk" - mondta Novák. Korábban bevezetett járulékkedvezményeket említett, ez sem számít új bejelentésnek. Megemlítette, hogy 90 ezer családot érint.

A fizetés nélküli szabadságon lévők járulékait a kormány megfizeti, átképzéseket biztosítanak, a vállalatoknak pedig kedvezményes hiteleket nyújtanak. Ezek a Palkovics László által tegnap bejelentett intézkedések.

Azoknak a szülőknek, akiknek dolgozniuk kell, felügyeletet biztosítanak a gyermekeiknek (az iskola vagy az óvoda épületében).

A családokat segítik

Novák Katalin közölte: nehéz a jelenlegi helyzet, nélkülözni kell a nagyszülők segítségét fizikai értelemben, a gyerekek pedig hetek óta otthon vannak, és otthon tanulnak. Sok szülő tanul a gyerekekkel, miközben otthonról dolgozik.

Arról beszélt, hogy nőtt a háztartások megtakarítása és igénybe tudták venni a korábbi állami segítségeket, így meglett az eredménye a demográfiai politikának. A házasságkötések száma 4 évtizede nem látott csúcson van, miközben a születések száma is növekszik. Szeretnénk, hogy a járvány se törje meg ezt a folyamatot - mondta.

A magyar családok érdekében:

a családtámogatások megvédése a cél, ebből egy fillért sem vesznek el,

munkát adnak segély helyett,

segítenek átvészelni a veszélyhelyzetet a családoknak,

és támogatják a fiatalokat.