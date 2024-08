Milliókat is érhet ez a párszázforintos pénzérme: bárkinek a tárcájában ott lapulhat egy

Bár a 2 eurós emlékérmék gyűjtése egyre népszerűbbé válik, addig sok szakértő a mai napig kételkedik ezeknek az érméknek a numizmatikai értékében. Bárhogy is legyen, kereslet bizony van rá. Sok érme pörög a forgalomban, ami a névértékénél, azaz 2 eurónál többet ér, persze a legtöbb 3-5-8 eurós értéknél többet nem tud, de még így is lehet 800 forintból pillanatok alatt 3200 forintot csinálni, persze ha az ember talál vevőt. Vannak viszont olyan 2 eurós érmék is, amik akár 1,5-2 millió forintot is érhetnek. Ennek ellenére nem árt észnél lenni, és megfontoltnak lenni akkor, ha valaki pont a 2 eurós emlékérmék gyűjtésére adná a fejét.

Bár a 2 eurós emlékérmék gyűjtése egyre népszerűbbé válik (még Magyarországon is), a numizmatikusok továbbra is kételkednek az ilyen érmék valódi értékében. A szakértők szerint a gyűjtemények értékének meghatározásában a feszültség ott keletkezik, hogy ezek az emlékérmék meglehetősen újak, ráadásul a legtöbb esetben iszonyatosan nagy darabszámban verték őket. Így hogyan is lehetnének tényleg értékesek? Sőt, hogyan képzelhető az el, hogy belátható időn belül értékállóak legyenek?

Hiába azonban a kételkedők egy hangos csoportja, az elvitathatatlan, hogy kereslet igenis mutatkozik ezek után az érmék után. Ráadásul bizonyos, valóban kisebb számban kiadott emlékérmék tényleg értékesek, legalább horribilis árakon hirdetik őket, és minden bizonnyal ilyen áron is cserélik tovább. A kérdés csak az, hogy valójában milyen értékekről beszélhetünk akkor, ha a 2 eurós érmékről beszélünk? Érdemes nézegetni a magyar utazóknak, hogyha euróövezetbe utaznak, hogy milyen érméket kapnak vissza egy-egy bevásárlás alkalmával? Még ez is megeshet!

2 eurós luxus

A 2 eurós emlékérmék története egészen 2004-ig, az athéni olimpiáig nyúlik vissza. Ekkor bocsátotta ki ugyanis Görögország az első 2 eurós emlékérméjét, nem kevesebb mint 50 milliós példányszámban. Az Európai Központi Bank szabályozásának értelmében az eurót hivatalos pénznemeként használó minden ország évente kibocsáthat két emlékérmét, amelyek ugyanazokkal az elemekkel, tulajdonságokkal és közös hátlappal rendelkeznek, mint a rendes 2 eurós pénzérme.

A különbség így csak a nemzeti előlapjuk emlékmotívumán látható. Ezen felül az Európai Központi Bank leszabályozta azt is, hogy csak és kizárólag a 2 eurós érmék használhatók emlékérmeként. A 2 eurós emlékérmék világa tehát innen indult, egészen pontosan 20 évvel ezelőtt. Nem árul persze senki zsákbamacskát, a legtöbb emlékérme egészen pontosan 2 eurót, azaz mai árfolyamon mintegy 796 forintot ér. Se többet, se kevesebbet.

Ettől eltekintve az elmúlt 20 évben tetemes mennyiségű emlékérme látott napvilágot, így aki vevő volt magára a numizmatikára, a pénzgyűjtésre, illetve érdekelték a kifejezetten európai, leginkább történelmi események, belevághatott a gyűjtésbe. Igaz, ez azért jóval egyszerűbb olyan EU-s országokból, ahol a valóságban is euró a fizetőeszköz, de azért máshol sem lehetetlen.

A 2 eurós emlékérmegyűjtés igazából régóta itt lebeg körülöttünk, de én komolyan sosem tudtam venni

- nyilatkozta a Pénzcentrumnak egy évtizedek óta numizmatikával foglalkozó szakember, aki szerint ez az egész csak egy lufi, és „nyilván amatőr szinten nagyon lehet örülni egy történelmi hangvételű gyűjtemény felépítésének, de ennek ennél több értelmet tulajdonítani szerintem mindig butaság volt, arról nem is beszélve, hogy egynéhány 2 eurósért milyen elképesztő pénzeket kérnek el,

nekem ez blöff, de tényleg nem akarok megbántani senkit

- folytatta. Márpedig a 2 eurós vadászat egyre többek hobbija lesz, és bár a forgalmi vadászat sohasem fog igazán nagy értéknövekedéssel kecsegtetni, lévén a numizmatikában utazók a makulátlan érméket szeretik, a forgalmi érméket kevésbé, azért egy-két szerencsés fogással bárki megduplázhatja „vagyonát”. A 2eurohunt nevű TikTok oldal, aminek több mint 12 ezer követője van, például folyamatosan tesz fel videókat arról, hogy berolnizott 2 eurósokat válogat annak a reményében, hogy találjon olyan UNC (forgalomban nem igen került, szép állapotú példány) darabokat, amik többet érnek a névértéknél. (Azt persze nehéz érteni, hogy a vadászat közben valaki miért puszta kézzel tapogatja az érméket, ez az általunk megkérdezett szakértők szerint is érthetetlen.)

Ugyanakkor a videó tanúsága szerint bőven lehet olyan érméket találni, amik annak ellenére, hogy a névértékük 2 euró, érhetnek legalább 3-4, de akár 6-8 eurót is. A teljesség igénye nélkül van itt néhány, például német területről a Brandenburg; a Helmut Schmidt érhet 4 eurót, miközben a Monetary Union-os érme még 5-öt is. Francia területről a Rugby világbajnokságra kiadott emlékérme is meglehet 4 euró, de Henri Grandos luxembourgi érméért 6 eurót is fizethetnek.

Ezeket az érméket egyébként UNC formátumban sok-sok millió példányban nyomták ki, úgyhogy valós numizmatikai értékről egyáltalán nem beszélhetünk. Egy-egy gyűjtő, a kereslet-kínálat törvényei alapján pár euróval vásárolhat persze ilyet drágábban, de azért nagy csodát nem kell ezektől várni.

Én is találkoztam már ilyen jellegű „gyűjtéssel” pályám során, de ha nagyon őszinte akarok lenni több milliós példányszámú érmékről beszélgetni, és ezért többletpénzt fizetni szerintem egyenlő az őrültséggel, de ma már mindennek megvan a fóruma

- fogalmazott a Pénzcentrumnak a numizmatikus, aki azt viszont elismerte, hogy 1-1 darab, tényleg ritka eurós érmét ő is tart, mert kereslet azért van rá. Hogy csak néhány példát említsünk, vannak olyan országok, vagyis inkább miniállamok, mint Monaco, Andorra vagy éppen a Vatikán, akik jóval kisebb mennyiségben vezetnek be 2 eurós emlékérméket. Persze ezek közül is van, hogy bőven beszélhetünk 40 ezres példányszámról, ami numizmatika értelemben még mindig bődületesen sok, de azért nem milliós.

Az egyik leghíresebb, és így az egyik legdrágábbnak számító 2 eurós érme egy 2007-es, Monacoban vert érme, amin Grace Kelly arcképe látható profilból. Az érméből viszont csak 20 ezer darabot vertek, és jelenleg a BU minősítésű érméket 4000-5000 euró közötti áron árulják. Csakhogy értsük, az érmével ma is lehetne fizetni a boltban, aminek az értéke pontosan 796 forintnak megfelelő összegű euró lenne, viszont a gyűjtőknek az érmét forintra átszámítva

1,5-2 millió forintért árulják, ami az eredeti értékének a 1884-2513-szorosa.

Úgyhogy, ha valaki találna belőle egy használt darabot egy visszajáró pakkba, akkor akár még úgy is nagy értékre tehetne szert. Persze nem milliósra, de biztos lenne piaca egy karcosabb darabnak is.

Érdemes megjegyezni, hogy a monacói érmék általában véve jóval értékesebbek, mint mások, ami vélhetően az igen alacsony vert darab miatt van így. Akit érdekelnek a két eurós érmék, az ezzel foglalkozó oldalak garmadája érhető el a neten, igaz a legtöbb külföldi oldal, de azért találni magyar numizmatikai oldalt, ami kifejezetten eurós érméket árul.

Ahogy látszik, tizenpárezer forintokért meg lehet vásárolni a névértéken 796 forintot érő két eurós érméket. Úgyhogy, akinek valamilyen darab esetleg hiányzik a gyűjteményéből, az itthon is tud vásárolni. Nem árt azonban jól utánajárni ezeknek a 2 eurós emlékérméknek, és annak, hogy valójában mennyit érnek, milyen a gyűjtői másodlagos piacuk.

Megéri gyűjteni a 2 eurós emlékérméket?

Ahogy cikkünk bevezetőjében utaltunk rá a numizmatikai szakemberek többsége inkább szkeptikus az euróérmék gyűjtői értékét tekintve. Azt mondják, hogy ezek túlságosan újak, ráadásul még a kis példányszámban vert darabokat is valójában óriási példányszámban adják ki. Sokan a milliós árakat teljesen a földtől elrugaszkodottnak, spekulatívnak, lufinak tekintik. És a nekünk nyilatkozók nem feltétlenül ajánlják azt sem, hogy 20-40 ezer darabba vert érmékért akár tízezreket is fizessen az ember.

Ezzel szemben kereslet igen is van a piacon, és két eurós érmék bőven kerülnek eladásra, 3-4-6-8 eurós áron is, ahogy 40-50 eurós, vagy ahogy láttuk több ezer eurós áron is. A Pénzcentrumnak nyilatkozó egyik szakértő azonban úgy vélekedik,

ha már minden áron emlékérmét akar valaki gyűjteni Magyarországon, az inkább gyűjtse az MNB által kiadott míves darabokat, numizmatikai értelemben ezek sem ereklyék, de legalább szorosabb köze van a történelmünkhöz, a kultúránknak, mint az eurós érmékhez. Nagy értéknövekedést persze ezektől se várjon az ember, és bár az eurós érmék nagyobb piac, ha egyszer netán mi is belépünk, akkor az MNB által kiadott forint emlékérmék még értékesebbek is lehetnek majd.

Egy másik szakértő is óvatosságra intette azokat, akik hirtelen 2 eurós érmék gyűjtésére adnák a fejüket. „A gyűjtésben a legfontosabb, hogy élvezze az ember, itt nálunk még euró sincs, azért a hazai gyűjtőknél ez a gyűjtési ág nem nagyon megy, de persze látjuk azért, hogy van rá kereslet. Érdemes tájékozódni, és a valódi értékek mentén belevágni ezeknek az érméknek a gyűjtésébe, mert meglepően könnyű lyukra futni” – mondta el lapuknak.