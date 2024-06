Mi folyik itt? Óriási pénzeken ülnek a magyarok: repkednek a milliárdos pénzalapok

Átlépte az 1500 milliárd forintot az egyik hazai pénzintézetnél befektetési alapokban kezelt vagyon. Ez tizenhét hónap alatt 50 százalékos pluszt jelent, ami kiugróan jó eredmény. A magas hozamok mellett a friss pénzek is növelték az ügyfelek által a bankra bízott befektetések értékét. A lassuló infláció és az alacsonyabb hozamkörnyezet ellenére a befektetési kedv továbbra is megmaradt, hiszen a legfontosabb a megtakarítók számára a reálhozam, amelyet egyre szélesebb alapkezelői palettán keresztül érhetnek el.

A hazai és nemzetközi alapokban kezelt vagyon május végén meghaladta az 1500 milliárd, azaz 1,5 billió forintot. 2022. december végén még 945 milliárd forintra rúgott a K&H Alapkezelő által kezelt vagyon, idén május végén 1510 milliárdra, ami tizenhét hónap leforgása alatt több mint 50 százalékos növekedésnek felel meg.

“A kiemelkedő bővülés részben köszönhető annak, hogy az elmúlt időszakot magas hozamkörnyezet jellemezte a kiugróan magas magyarországi infláció miatt. Ugyanakkor ez viszonylag bizonytalan, recessziós gazdasági környezettel párosult. Összességében azt láttuk, hogy akinek volt lehetősége megtakarítani, az megtette, különböző befektetési alapok segítségével. Tehát a hozamokból adódó növekedés mellett hozzájárultak a bővüléshez a frissen beáramló pénzek is”

– értékelte az 1500 milliárdos határt megdöntő eredményt és az elmúlt időszakot Oraveczné Németh Ildikó, a K&H Alapkezelő vezetője. Hozzátette:

Az infláció visszahúzódásával és a kamatok csökkenésével párhuzamosan a hozamok is alacsonyabb szintre költöztek. Ugyanakkor fontos látni, hogy minden időszakban a reálhozam az elsődleges, vagyis az, hogy a befektetéseikkel az érintettek az inflációt meghaladó hozamot érhessenek el a különböző alapokkal.

Van élet a kiugró inflációs korszak után

A következő időszakban várható trendekről a szakember azt is elmondta, hogy a digitális forradalom több oldalról is érinti a befektetéseket. Egyfelől a digitális megoldások kényelmesebbé teszik azt, hogy a megtakarítók elhelyezhessék a pénzüket valamelyik alapban. Másik oldalról a digitalizációban élen járó cégekbe történő befektetés is gyarapítja az alapok, ezáltal a befektetők vagyonát. Emellett különösen fontos kiemelni azt, hogy egyre nagyobb az igény a felelős alapokra, amelyek a fenntarthatóságot helyezik a középpontba.